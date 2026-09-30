이기혁-양현준 끝까지 안쓴 이민성 감독 "선수 보호가 내 임무, 결승전 출전 여부 몰라"[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]"배준호 골 연습한 장면, 결승전 베스트 전력 나설지 나도 몰라."

이민성 대한민국 아시안게임 대표팀 감독의 미소였다. 까다로운 상대 중국을 극복한 이민성호가 아시안게임 4연패에 한 걸음 다가섰다. 대한민국은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 역전승을 거두며 결승에 선착했다. 전반 23분 왕위둥(저장)에게 선제실점하며 리드를 빼앗긴 한국은 33분 이영준(그라스호퍼)의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 지루한 공방전이 지속되던 후반 37분 배준호의 역전골로 극적인 승리를 거머쥐었다. '에이스' 엄지성(스완지시티)는 2골을 모두 도왔다. 한국은 오후 7시30분 같은 경기장에서 열리는 우즈베키스탄-일본전 승자와 다음달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 금메달을 다툰다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 우승한 한국 축구는 아시안게임 4연패이자 통산 4번째 우승을 노린다.

경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "어려운 경기를 예상했다. 선수들이 잘 버텨줬다. 초반 실점에 있어서 더 힘들었을텐데, 잘 극복하고 이긴 것에 대해 만족한다. 결승 남았는데 잘 회복해서 잘 준비 잘하도록 하겠다"고 했다. "첫 실점은 준비한 부분이었는데 미드필더와 수비수의 미스로 내줬다. 경기 중에 나올 수 있지만, 반복하지 않는게 중요하다"고 했다.

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이 감독은 이날 두개의 도움을 올린 엄지성을 칭찬했다. 이 감독은 "주장이었던 이기혁이 뛰지 못해 완장을 찼는데 충분히 역할을 해줬다. 와일드카드가 희생하면서 하는 것에 만족하고 있다"고 했다.

동점골 넣은 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 동점골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

아직 결승상대가 정해지지 않았지만, 일본과 우즈벡이 만난다. 이 감독은 "한-일전이든 상관없다. 대한 특별한 부분보다는 또 다른 목표가 있다. 어느 팀이든 우리 목표를 이루기 위해서는 이겨야 한다"고 했다.

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이 감독은 구상했던 베스트11을 아직 한번도 가동하지 않았다. 이 감독은 "결승에서도 쓸 수 있을지 나도 궁금하다. 일단 나의 기본 원칙은 선수의 보호다. 중요한 대회지만, 선수들에 대한 몸상태가 완전치 않으면 보호하는게 임무다. 완전체가 된다면 더할나위 없이 기쁘겠지만, 23명이 엔트리라 그 안에 있는 선수들이 잘하고 있고, 안되더라도 다른 선수들이 잘해줄 것"이라고 했다.

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이어 "이기혁이나 양현준은 아직까지 100%의 몸상태를 유지하는게 쉽지 않다. 오늘 지나고 내일도 몸상태도 체크를 해봐야 한다. 선수 보호가 우선이다. 대표팀은 차출해서 쓰고 있는거다. 온전한 몸상태로 돌려보내는게 맞다고 생각한다"고 했다.

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두 경기 연속골을 터뜨린 이영준에 대해서는 "이영준의 득점력은 계속 봐왔고, 3월에 소집해서 득점하는 것을 보고 이정도 선수면 가능하겠다 생각했다. 좋아지는 부분이 있어서, 90분을 풀로 안뛰어서, 여기서 뛰는게 힘들텐데 끝까지 열심히 뛰어줘 감사하다"고 했다.

이날 전략에 대해서는 "2-3-5의 형태를 유지하고, 압박을 시도하려 했다. 회복이 우선이라 연습은 충분히 하지는 못했다. 이런 실수를 예측은 했는데 쉬운 상태에서 나와서 아쉽다. 배준호가 두번째 득점한 부분을 계속 연습했다. 사이드에서 얼리 크로스를 집요하게 판게 결승골이 됐다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com