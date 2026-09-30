"中팬들 너무 시끄러워서" 이영준의 패기 넘친 세리머니 비하인드 "中 최산 세리머니 못봤다, 아마 봤으면 똑같이 따라했겠죠?"[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]"중국 최산 세리머니 못봤어, 흐름 가져오려고 했던 세리머니였다."

'골잡이' 이영준(그라스호퍼)이 털어놓은 세리머니 뒷이야기였다. 까다로운 상대 중국을 극복한 이민성호가 아시안게임 4연패에 한 걸음 다가섰다. 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 역전승을 거두며 결승에 선착했다. 전반 23분 왕위둥(저장)에게 선제실점하며 리드를 빼앗긴 한국은 33분 이영준의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 지루한 공방전이 지속되던 후반 37분 배준호의 역전골로 극적인 승리를 거머쥐었다. '에이스' 엄지성(스완지시티)는 2골을 모두 도왔다. 한국은 오후 7시30분 같은 경기장에서 열리는 우즈베키스탄-일본전 승자와 다음달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 금메달을 다툰다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 우승한 한국 축구는 아시안게임 4연패이자 통산 4번째 우승을 노린다.

경기 후 만난 이영준의 턱은 상처가 나 있었다. 이영준은 "준호는 멍들었더라"고 했다. 그만큼 힘든 승부였다. 이영준은 "전반에 너무 힘든 경기를 했다. 스스로 '이거 진짜 큰일 나겠는데'라는 생각을 하면서도 애들한테는 라커룸에서 '이제 흐름이 우리 쪽으로 왔다. 긍정적으로 생각하자' 했던 게 잘 통한 것 같다. 감독님이 라커룸에서 준호가 넣은 장면을 저희가 계속 노리고자 했다. 전반에는 그 모습이 많이 안 나왔는데 막판 골이 나오면서 감독님 전술이 딱 맞아 들어갔던 것 같다. 다음 경기 준비 잘하겠다"고 했다.

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이영준의 세리머니는 큰 화제가 됐다. 이에 앞서 중국 왕위둥이 에이티즈 최산의 'BAD 챌린지'를 세리머니로 했던터라 이영준의 '내가 뭐?' 세리머니는 그 배경에 관심이 모였다. 이영준은 "중국 팬들이 너무 시끄럽더라. 골 넣고 몰랐는데 중국 선수가 춤추면서 도발했다고 하더라. 솔직히 나는 몰랐다. 끝나고 알았다. 그걸 보고 따라한건 아니고, 흐름을 우리쪽으로 가져오고 팀 사기를 올리기 위해 했던 세리머니였다"고 했다. 이어 "아마 봤으면 똑같이 따라했을 것 같다"며 "준호처럼 눈이 터지고, 도윤이처럼 코피가 나고, 희생적인 모습을 보이는데 내가 더 노력해야 한다고 생각한다"고 했다.

2경기 연속골이었다. 이영준은 "골은 뛰다 보면 들어갈수도, 안들어갈수도 있다. 컨디션은 좋아지려고 하는 중이다. 솔직히 몸상태는 잘 모르겠다. 골넣으니까 좋은거라고 하고 싶다"고 웃었다.

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이영준은 금메달 가능성을 희심하지 않았다. 그는 "100%다. 부정적인 말을 하면 안된다. 무조건 된다고 생각한다. 1%도 질 생각이 없기 때문에 무조건 금메달을 딸 것"이라고 했다.

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이날 경기장에는 이영준의 부모님이 자리했다. 그는 "멀리서 오신 것만 봤다. 스위스에 있을때도 자주 못봤는데, 멀리서만 뵙고 따로 만나지 못해 아쉽다. 우승하고 금메달 목에 걸어드리고 가겠다"고 했다.

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이날 다소 아쉬웠던 판정에 대해서는 의젓하게 답했다. 이영준은 "그게 축구다. 그런거 하나하나에 불만 갖다보면 쉽지 않다. 중국 쪽에서도 불만이 많았을거다. 우리가 승리를 가져갔기 때문에 심판도 우리편이었다고 생각한다"고 했다.

이제 결승전만을 남겨두고 있다. 이영준은 금메달만을 바라봤다. 이영준은 "3경기 연속골 넣고 싶다. 하지만 우승하면 골 못넣어도 상관없다. 득점왕을 차지 못하더라도 금메달 걸고 가는게 모두를 위한 것이기 때문에, 나는 팀이 먼저다"라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com