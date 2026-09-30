"심판은 한국 편" 적반하장 중국, "왜 VAR 확인 안 했나" 분노 표출→"韓과 대등하게 싸워" 자기 위안

로이터연합뉴스

황도윤 '반칙이야!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 황도윤이 중국의 반칙에 고통스러워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]한-중전에서 거친 플레이로 일관한 중국 대표팀이 패배를 순순히 받아들이지 못하고 있다.

중국 23세이하(U-23) 축구대표팀 와일드카드 공격수인 장위닝(베이징 궈안)은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 대한민국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승전에서 1대2로 역전패 결승 진출에 실패한 뒤 심판 판정에 대한 아쉬움을 토로했다.

장위닝은 "심판은 왜 비디오판독시스템(VAR)을 확인하지 않았을까"라며 경기 막바지에 벌어진 노파울 장면에 대해 불만을 표했다. 배준호(스토크시티)의 역전골로 팀이 1-2로 뒤지던 후반 추가시간, 장위닝의 슛이 한국 선수 팔에 맞는 듯한 장면을 언급한 것이다. 중국 선수들은 일제히 한 팔을 들어 핸드볼 반칙을 주장했지만 심판은 별다른 조치를 취하지 않았다. 안토니오 감독은 항의하다 경고를 받기도 했다.

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안토니오 감독은 "이미 지나간 일"이라고 판정에 대해 따로 언급하지 않았지만, 장위닝은 여전히 그 상황이 두고두고 아쉬운 모양. 하지만 실제 경기에서 더 많은 반칙, 더 많은 비매너 플레이를 펼친 쪽은 중국이었다. 엄지성 발목을 향한 깊은 태클로 쉬빈은 경고를 받았다. VAR이 가동됐다면, 쉬빈은 퇴장할 뻔했다. 황도윤은 중국 선수가 휘두른 팔꿈치에 얼굴을 맞아 코피를 흘렸고, 최석현은 상대의 '쿵푸킥'에 고통을 호소하며 쓰러졌다.

이현주 밀치는 후허타오 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주가 수비 돌파를 시도하자 중국 후허타오가 밀고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이날 한국과 대등한 경기를 펼친 것에 대해선 자랑스럽다는 투로 말했다. 그는 "경기는 끝났지만, 오늘 우리가 보여준 경기력을 생각하면 당당하게 경기장을 떠날 수 있을 것 같다. 미드필드에선 쉬빈과 우시가 지치지 않고 뛰며 공을 끊어냈고, 공격진에선 마오웨이제, 왕위둥이 득점을 만들어냈다. 수비수 양시와 후허타오는 상대 핵심 선수들을 끈질기게 일대일로 마크했다. 오늘 모든 선수의 경기력이 흠잡을 데 없었다고 생각한다. 80분에 실점한 것은 분명 뼈아픈 일이었지만, 우리가 보여준 모습이 정말 자랑스럽다. 3-4위 결정전에서도 좋은 결과를 얻기 위해 계속 노력해야 한다"라고 말했다.

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이어 "젊은 선수들이 큰 무대에서도 전혀 위축되지 않고, 모든 공을 두고 치열하게 싸웠다. 몸싸움도 두려워하지 않았다. 적어도 우리에겐 여전히 희망이 있다"라고 했다. 아울러 "안토니오 감독이 우리 모두가 잘 싸웠다고 말씀하셨다. 월드컵이라는 목표와 우리가 좇아야 할 꿈이 남아 있는 만큼, 앞으로도 계속 정진해야 한다. 비록 오늘 패했지만, 아시아의 강팀들과도 대등하게 맞설 수 있다는 사실을 확인했다. 이제 더 발전하는 일만 남았다"라고 덧붙였다.

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중국은 오늘 오후 7시30분 일본-우즈베키스탄전 승자와 동메달을 다툰다. 한국은 다음달 3일 도요타 스타디움에서 열리는 결승전에서 대회 4연패를 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com