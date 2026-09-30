'이것은 운명이다' 도쿄대첩 영웅 이민성, 일본 적지서 한일전 성사…日, 승부차기 끝에 우즈벡 꺾고 한국과 AG 결승 리턴매치 확정[아시안게임 리뷰]

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[스포츠조선 윤진만 기자]'도쿄대첩, 기억하지?'. 세 대회 연속 아시안게임 금메달을 두고 한-일전 결승이 성사됐다. 이번엔 '도쿄대첩 영웅' 이민성 대한민국 23세이하(U-23) 축구대표팀 감독이 직접 한국 대표팀을 이끈다.

일본은 30일 오후 7시30분 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 '중앙아시아 강호' 우즈베키스탄(우즈벡)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 1-1 무승부 후 승부차기에서 10번 키커까지 차는 접전 끝에 9-8로 승리하며 결승 티켓을 힘겹게 거머쥐었다.

이로써 일본은 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에 이어 3개 대회 연속 대한민국과 금메달 결정전 맞대결이 확정됐다. 지난 두 대회에선 한국이 각각 2대1로 승리하며 일본의 꿈을 잠재우고 금메달을 목에 걸었다. 이날 오후 이영준 배준호의 연속골로 중국을 2대1로 꺾고 결승에 선착한 한국은 대회 4연패이자 통산 6번째 우승을 노린다. 이 감독은 1997년 9월 도쿄에서 열린 한-일전에서 2대1 승리를 이끄는 결승골을 폭발하며 국민 영웅으로 우뚝 섰다. 꼭 29년이 지나 다시 일본 사냥에 나선다.

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'우주의 기운'이 이민성호를 돕고 있다. 한국은 조별리그 2경기, 토너먼트 2경기 총 4경기를 치른 채 결승에 올랐다. 연장전은 없었다. 반면 일본은 우즈벡전 포함 5경기를 치렀고, 결승전 나흘 전 치열한 연장 승부를 펼쳤다. 체력적인 면에서 한국이 유리한 상태로 결승전을 맞는다. 금메달이 달린 한-일전은 다음달 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린다. 일본은 2010년 광저우대회 이후 16년만에 우승을 노린다. 우즈벡은 같은 날 중국과 동메달 결정전을 갖는다.

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일본은 미치와키 유타카를 최전방에 세우고 후루야 슈스케, 이시이 히사쓰구, 이시바시 세나로 공격 2선을 꾸렸다. 이시와타리 넬슨과 야스다 켄신이 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 모리 소이치로, 나가노 슈토, 츠치야 카이토, 고스기 케이타로 포백을 구성했다. 알렉산드레 피사노가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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우즈베키스탄(우즈벡)은 아지즈베크 톨킨베코프, 사이두마르콘 사이드누룰라예프를 투톱에 세우고, 무함마달리 우린보예프에게 플레이메이커 롤을 맡겼다. 올라베르간 카리모프, 루지보이 파이줄라예프, 사르도르벡 바크로모프로 미드필더진을 꾸렸다. 아시벡 주마에프, 기요시온 리자쿨로프, 딜소드 무르타자에프, 사이디콘 카미도프가 포백을 맡았다. 사만다르 무라트바에프가 골문을 지켰다.

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조직력으로 똘똘 뭉친 우즈벡은 단단했다. 전반 8분만에 일본 수비벽을 허물고 선제골을 갈랐다. 오버래핑에 나선 레프트백 카미도프의 왼쪽 컷백을 반대편에서 바크로모프가 오른발로 침착하게 밀어넣었다. 우즈벡은 득점 이후 빈틈없는 경기력으로 일본의 숨통을 쥐었다. 일본은 전반 45분간 단 한 개의 슈팅도 기록하지 못했다. 전반 14분만에 우즈벡 공격수 사이드누룰라예프가 부상으로 누를란 이브라이모프와 교체된 것도 별다른 변수가 되지 못했다.

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오이와 고 일본 감독은 하프타임에 후루야를 빼고 요코하마 유메키를 투입하며 추격의 고삐를 당겼다. 요코하마의 투입은 답답한 일본 공격에 활력을 불어넣었다. 후반 15분, 요코하마가 골문 왼쪽 구석을 노리고 찬 슈팅을 골키퍼 무라트바에프가 막았다. 1분 뒤 요코하마의 크로스를 미치와키가 헤더로 받았으나 이 역시 골키퍼 손 끝에 걸렸다. 일본은 후반 17분 야스다, 이시바시, 미치와키를 빼고 오제키 유토, 시마모토 유다이, 은와디크 브라이언을 동시에 투입했다. 후반 31분엔 모리가 빠지고 우메키 레이가 투입됐다. 우즈벡도 라브산 카이룰라에프, 소디오르 소디보에프, 디요베르크 압두나자로프를 투입하며 부족한 에너지를 채워넣었다.

후반 중후반 경기 양상은 일본이 추격하느냐, 추격하지 못하느냐로 흘러갔다. 두드리고 두드린 끝에 기어코 우즈벡 골망을 갈랐다. 후반 43분, '분데스리거' 고스기가 왼쪽 측면에서 문전으로 띄운 크로스를 이시바시가 강력한 헤더로 밀어넣었다. 정규시간은 1-1 동점으로 끝났다. 경기는 연장전으로 흘렀다. 연장전도 일본 페이스였다. 연정전반 6분 오제키의 슈팅은 골대를 때렸다. 11분, 요코야마가 골문 앞에서 크로스를 논스톱 슛으로 연결했지만, 상대 골키퍼가 몸으로 막았다. 골은 터지지 않았다. 연장전반도 1-1로 끝났다.

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오이와 감독은 이시바시를 빼고 나카지마 요타로를 투입하며 승부수를 띄웠다. 체력이 급감한 우즈벡은 어떻게든 경기를 승부차기로 끌고가려는 계획이 명확했다. 연장후반 3분, 우즈벡이 깜짝 찬스를 잡으며 일본 수비진을 긴장케했다. 파이줄라에프가 30미터 이상 단독돌파로 박스 안까지 진입한 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 골대를 살짝 벗어났다. 8분 역습 상화에서 소디보에프의 슛은 수비 다리에 맞고 굴절돼 골키퍼 품에 안겼다. 시간이 흐를수록 일본 선수들도 점차 지쳐갔다. 연장전 포함 120분 혈투가 1-1 동점으로 끝나면서 경기는 승부차기로 돌입했다.

일본의 선공, 1번 키커 나카지마가 침착하게 골문을 열었다. 우즈벡의 바크로모프도 골로 응수했다. 1-1. 일본 2번 키커 오제키의 슛이 또 골망을 갈랐다. 우즈벡 2번 키커 툴쿤베코프의 슛은 크로스바 위로 떴다. 일본 2-1 리드. 일본이 3번 키커 이시와타리의 득점으로 달아났다. 우즈벡 3번 키커 무르타자에프가 침착하게 추격골을 넣었다. 일본 3-2 리드. 변수가 발생했다. 일본 4번 키커 은와디케의 슛이 하늘높이 솟구쳤다. 우즈벡이 다시 기회를 잡았다. 4번 키커 레이모프가 동점골을 뽑으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 3-3. 일본 5번 키커 쓰치야의 슛이 골문 가운데 상단에 정확히 꽂혔다. 우즈벡 5번 키커 조르디에프의 슛도 골망에 꽂혔다. 4-4. 일본 6번 키커 시마모토가 상대 골키퍼 방향을 속이고 다시 팀에 리드를 안겼다. 우즈벡 6번 키커 리자쿨로프가 다시 원점으로 되돌렸다. 5-5. 일본 7번 키커 요코야마가 엇박자 슛으로 득점에 성공했고, 우즈벡 7번 키커 파이줄라에프도 득점했다. 6-6. 일본 8번 키커 우메키의 슛이 다시 앞서가는 골을 터뜨렸고, 우즈벡 카미도프가 득점으로 응수했다. 7-7. 결국 9번째 키커까지 등장했다. 일본 나가노와 우즈벡 이브라이모비치가 잇달아 득점했다. 누가 먼저 실축하느냐의 싸움으로 흘렀다. 8-8 동점에서 일본 고스기가 10번째 키커로 나섰다. 고스키가 침착하게 골문을 열었고, 우즈벡 10번 키커 쿠시바크토프의 슛이 크로스바를 때렸다. 일본이 승부차기 스코어 9-8로 승리하며 결승 티켓을 거머쥐었다. 한국과 일본이 금메달을 다툰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com