"충격!" 대한민국 격돌 앞둔 日 2005년생 초신성 선전포고…오제키 유토 "반드시 이겨 우승하고 마무리하고 싶다"

이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki misses a chance to score REUTERS/Andrew Boyers

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[스포츠조선 김가을 기자]오제키 유토(일본)가 한-일전을 앞두고 선전포고를 했다.

일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 9월 30일 '일본이 승부차기까지 가는 치열한 사투를 승리로 마무리했다. 아시안게임 결승 진출을 확정했다. 오제키는 경기 뒤 안도한 표정을 지으며 무조건 우승하고 끝내고 싶다고 말했다'고 보도했다.

대한민국의 마지막 상대가 정해졌다. 일본이다. 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 2대1 역전승을 거뒀다. 한국은 2014년 인천을 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에 이어 4연속 우승에 도전한다.

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결승 상대는 또 한-일전이다. 개최국 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비겼다. 승부차기에서 9-8로 승리했다. 일본과는 3회 대회 연속 피날레 무대에서 맞닥뜨린다. 두 팀은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 격돌한다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki reacts REUTERS/Andrew Boyers

오제키는 "90분, 120분 안에 결정을 내야했다. 그래도 이겨서 안도하고 있다. 전반 초반에 선제골을 내줘 어려운 상황이었다. 후반에는 우리만의 싸움을 할 수 있었다. 마지막 퀄리티 부분에 더 신경 써야 한다는 것은 사실"이라며 "(한-일전) 반드시 이겨서 우승하고 마무리하고 싶다"고 말했다.

승리 다짐하는 이민성 감독 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이민성 감독이 경기장에 입장해 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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한편, 이민성 감독은 "특별한 부분보다는 또 다른 목표가 있다. 어느 팀이든 우리 목표를 이루기 위해서는 이겨야 한다"며 "(부상인 이기혁 양현준) 결승에서도 쓸 수 있을지 나도 궁금하다. 일단 나의 기본 원칙은 선수의 보호다. 중요한 대회지만, 선수들의 몸 상태가 완전치 않으면 보호하는게 임무다. 완전체가 된다면 더할나위 없이 기쁘겠지만, 23명이 엔트리다. 그 안에 있는 선수들이 잘하고 있고, 안되더라도 다른 선수들이 잘해줄 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com