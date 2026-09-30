놀라운 중국 축구의 정신승리. "오늘 한국 정말 더러웠다"+편파판정 3개 제기한 中 매체 "한국 준결승전 중국 U23 역대 최고 경기"

크로스 올리는 엄지성 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 엄지성이 크로스를 올리고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이현주 밀치는 후허타오 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주가 수비 돌파를 시도하자 중국 후허타오가 밀고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 중국의 정신 승리는 놀랍다. '오늘 한국은 정말 더러웠다'는 비상식적 멘트를 시작으로 한국에 유리한 편파판정 3개를 제기했다. 마지막에는 'U-23팀 역사상 최고의 경기를 했다'는 평가로 마무리했다.

한국 축구가 고전한 것은 맞다. 하지만, 이겼다.

대한민국은 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 중국과의 4강전에서 2-1, 짜릿한 역전승을 거뒀다.

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4연속 결승 진출에 성공했고, 4연패에 도전한다.

한국은 이날 이기혁이 선발에서 제외됐고, 양현준 역시 선발 명단에 들어가지 못했다. 완벽한 전력은 아니었다.

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반면, 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공한 중국은 기대가 많았다.

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경기 전 '공한증'은 없다는 자신감을 보였다. 현실이 되는 듯했다. 전반 22분 충격의 선제골을 허용했다. 왕위동이 2대1 패스 후 골망을 흔들었다.

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중국의 분위기는 절정이었다.

하지만, 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)가 있었다. 전반 33분 엄지성(스완지시티)의 코너킥을 이영준이 고공 헤더로 마무리.

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후반 일방적으로 몰아친 한국은 37분 엄지성의 크로스를 배준호가 헤더로 마무리했다.

붙잡힌 이현주 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주가 수비 돌파를 시도하던 중 중국 마오웨이제에게 붙잡혀 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이승원 헤더 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이승원이 헤더를 시도하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

중국 소후닷컴은 30일 '왕위동의 선제골은 40년 간 아시안 게임 동안 한국전에서 득점하지 못한 저주를 깨는 골이었다. 하지만, 한국은 이영준의 헤더로 동점골을 넣었고, 82분에는 배준호의 헤더로 골을 넣었다. 한국은 아시안 게임에서 16연승을 기록 중이며, 중국은 6경기 모두 패했다'고 했다.

이 매체는 중국 팬의 반응을 전했다. '오늘 한국은 정말 더러웠다', '심판들이 한국을 위해 몇 번이나 파울을 선언했다'고 했다.

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판정에 대해서도 의혹을 제기했다. 18분 마오 웨이제가 패스 후 파울을 당했지만, 심판은 아무 언급도 하지 않았고, 42분 배준호는 공 없이 수비수들을 두 차례 파울했지만, 결승골을 넣었다; 77분에 장위닝이 공격진영에서 넘어졌으나 심판은 그를 무시했고, 90분에 장위닝이 박스 안에서 슈팅한 후 상대 팀의 핸드볼에 대해 불만을 제기했지만, 심판은 아무 언급도 하지 않았고, VAR 리뷰도 받지 않았다고 했다.

소후닷컴은 '객관적으로 보면, 중국 팀은 꽤 잘했다. 볼 점유율은 55-45로 앞섰고, 슈팅과 유효 슈팅 수는 거의 비슷했다. 하지만 스포츠는 오직 결과만 본다. 한국은 엄지성 같은 스타 선수가 있지만, 중국은 부족하다. 개인 차이가 경기의 방향을 결정한다'며 '심판의 휘슬은 분명히 의문을 제기할 가치가 있다. 중국은 오늘 U23 팀 역사상 최고의 경기를 했다'고 덧붙였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com