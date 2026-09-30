'눈에 멍든지도 모르고' 골 없던 배준호, 중국전에서 천금 결승골 "이러려고 그동안 골 아껴둔 것 같다"[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]"이러려고 아껴둔 것 같다."

'에이스' 배준호(스토크시티)의 미소였다. 까다로운 상대 중국을 극복한 이민성호가 아시안게임 4연패에 한 걸음 다가섰다. 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호의 결승골로 2대1 역전승을 거두며 결승에 선착했다. 전반 23분 왕위둥(저장)에게 선제실점하며 리드를 빼앗긴 한국은 33분 이영준(그라스호퍼)의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 지루한 공방전이 지속되던 후반 37분 배준호의 역전골로 극적인 승리를 거머쥐었다. '에이스' 엄지성(스완지시티)는 2골을 모두 도왔다. 한국은 오후 7시30분 같은 경기장에서 열리는 우즈베키스탄-일본전 승자와 다음달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 금메달을 다툰다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 우승한 한국 축구는 아시안게임 4연패이자 통산 4번째 우승을 노린다.

경기 후 믹스트존에서 만난 배준호는 이날의 치열한 경기를 보여주는 듯 눈에 멍이 들어 있었다. 배준호는 "언제 맞은지 모르겠다. 거칠었던 경기라 경기 속에서 생긴 멍 같다"며 "쉽지 않은 경기였는데 만족스럽지 않은 경기력을 보여드린 것 같아서 아쉬운 마음이 컸는데 골로 팀에 보탬이 된 것 같아서 다행이라는 생각이 들었다"고 했다.

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오랜만의 득점, 오랜만의 격한 세리머니였다. "이러려고 아껴둔 것 같다"고 웃은 배준호는 "오랜만에 느끼는 감정이었고, 이렇게 행복했던 순간은 손에 꼽히는 것 같다. 정말 기분 좋았다"고 했다.

배준호는 이날 중앙 공격형 미드필더로 선발 출격했지만, 이후 왼쪽, 오른쪽 위치를 오갔다. 배준호는 "감독님께서 지시하신 사항이었다. 사실 예상은 했지만 예상했던 대로 경기가 답답하게 흘러갔고 그에 따라서 감독님이 지시해 주신 대로 포지션이 바뀌었다"고 했다. 골장면에 대해서는 "감독님이 이제 지성이 형이 올려주면 영준이에게 수비들이 집중될 수 있다고 얘기해 주셨고 그 뒤에 공간을 나에게 맡기셨다. 약속한 플레이대로 장면이 나와서 득점을 할 수 있었다. 준비한 상황이라 더 기뻤다"고 했다.

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이영준이 가세한 후 배준호는 훨씬 날카로운 플레이를 보여주고 있다. 그는 "영준이랑 있으면 편하다. 영준이한테 쏠리는 뒷공간을 공략할 수 있고, 선택지가 많아진다. 영준이한테 고맙고, 이를 이용해서 득점을 만들어내야 할 거 같다"고 했다. 이어 "딱히 이야기를 나누는건 아닌데, 경기를 하면 내가 어디에 있는지, 영준이가 어디에 있는지 서로 잘 찾는다. 큰 틀만 잡아놓고 그 안에서 자유롭게 플레이하면서 좋은 장면이 나오는 거 같다"고 했다.

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이날 이기혁(강원)이 부상으로 경기에 나오지 못하며 준비했던 플랜이 꼬였다. 배준호는 "부상자들도 많이 나오고, 생각치 못한 변수들이 많이 나오고 있다. 감독님이 지시해주시는 것도 있고, 선수들도 시시각각 변할 수 있다는 것을 인지하고 있다. 다른 선수들도 원래 뛰지 않던 자리에서 좋은 역할을 해주고 있다. 그래서 힘든 상황 속에서도 역전할 수 있는 힘이 생긴 것 같다"고 했다.

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배준호는 이번 대회에서 적극적인 수비가담을 포함, 헌신적인 플레이를 보여주고 있다. 그는 "사실 몸상태가 100%는 아니다. 팀내 부상자도 많은 상황 속에서 계속 경기를 하기에 피로도 누적되는 모습이다. 이제 한경기 남았다. 골을 못넣더라도, 수비하고, 다른 선수들이 득점할 수 있게 공간을 만들어주는게 내 역할이지 않나 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com