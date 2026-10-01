"지켜지지 않은 약속" 이번에도 시장 '사법 리스크'에 발목…김천 상무, 시민구단 미전환 결정 후폭풍

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]축구 팬과의 약속은 지켜지지 않았다. 이번에도 시장(구단주)의 '사법 리스크'가 발목 잡았다. 김천 상무의 시민구단 전환 꿈은 사라졌다.

배낙호 김천시장은 29일 김천시청에서 기자회견을 열고 "김천 상무의 시민구단 전환을 추진하지 않기로 결정했다"고 밝혔다. 김천시는 시민 수용성, 재정건전성, 지속가능성, 파급효과 등을 종합적으로 판단해 여건상 시민구단 추진은 어렵다고 했다. '군 팀' 김천은 김천시-국군체육부대(상무)-한국프로축구연맹의 협약에 따라 2021년 K리그에 첫선을 보였다. 당시 김천은 '4+1' 연고 협약을 했다. 김천은 상무와 연고 협약이 끝나면 시민구단으로 전환해 K리그와 동행할 계획이었다. 과거 상무와 경찰청을 품었던 광주, 안산, 아산도 시민구단으로 전환해 K리그에 참가하고 있다.

그러나 축구가 아닌 '사법 리스크'로 좌초했다. 상무를 유치한 김천시장이 선거법 위반으로 당선 무효가 돼 재보궐 선거를 치렀다. 김천은 돌발 변수를 최소화하기 위해 한국프로축구연맹에 연고지 1년 연장을 요청했다. 프로연맹은 김천의 행보를 존중해 1년 연장을 확정했다. 그러나 재보궐 선거로 당선된 배 시장도 선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨지는 등 어수선한 상황이 이어졌다.

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팬들의 마음은 급해졌다. 지난 6월 열린 제9회 전국동시지방선거 직후 시민 1만여명의 마음이 담긴 '시민구단 전환 촉구 성명서'를 시에 전달했다. 김천 팬들의 염원에 이철우 경북도지사도 지원을 약속했다. 김천시는 뒤늦게 여론조사-시민 공청회를 열었다. 하지만 최종 무산됐다.

어딘가 낯이 익다. 2020년 K리그에서 사라진 상주와 비슷한 상황이다. 2011년 상주는 상무를 품에 안고 K리그에 합류했다. 상주 역시 시민구단 전환을 약속했다. 하지만 최종 결정은 '미전환'이었다. 시민구단 논의가 이어지던 상황에서 전 시장이 공직선거법 위반 혐의로 당선 무효 선고를 받았다. 재보궐선거를 통해 선출된 새 시장은 '유치 조건을 알지 못했다'며 축구단 운영에서 손을 뗐다.

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상주와 김천 모두 축구 팬과의 약속은 없던 일이 됐다. 팬들은 '상주와 김천에는 축구 관련 사업하지 못하게 해야 한다', '약속 어기고 뒤통수 쳤다', '기업이었으면 신용 박살내는 행위' 등의 부정적 반응이 터져나왔다.

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김천 구단은 "시민구단 전환은 김천시가 한국 프로축구계에 한 약속이었지만 지켜지지 않았다. 시민구단 전환을 위한 구단의 노력, 시민과 축구 팬의 염원은 물거품이 됐다"며 "끝내 지켜지지 않은 약속에 대해 팬 여러분께서 느끼실 허탈함과 안타까움을 무겁게 받아들인다. 누군가는 지켜지지 않은 약속을 반드시 책임져야 한다"고 강한 유감을 표했다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com