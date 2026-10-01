"손·오 투톱, 그게 최선입니까" 韓과 어울리지 않았던 옷 4-4-2, 그대로 밀고 갈까, 바꿀까…모레노, 2일 베네수엘라전서 다시 시험대

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'소방수'에겐 시간이 많지 않다. 로베르트 모레노 임시 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. A매치는 9~10월 4경기, 11월 2경기, 총 6경기다.

대한축구협회는 A매치 성과를 토대로 모레노 감독에게 미래를 맡길지를 결정하겠다는 방침이다. 11월 원정 평가전은 볼 것도 없이 이번 4연전에 승부를 띄워야 한다. 기대가 컸다. 하지만 천당과 지옥을 오갔다. 모레노 감독은 24일 에콰도르전에서 3대0 완승했지만, 28일 우루과이전에는 1대4로 대패했다. 사령탑 데뷔 후 2연전에서 이렇게 드라마틱한 업 앤 다운을 보인 건 전례를 찾기 어렵다.

위르겐 클린스만 전 감독도 첫 A매치 데이 때는 호평을 받았다. 모레노 감독이 야심차게 꺼낸 한국 축구 맞춤형 4-4-2 전술은 2경기 만에 도마에 올랐다. 우루과이전에서 투톱은 겉돌았고, 중원 싸움에선 속수무책으로 밀렸으며, 수비 뒷공간은 자동문 수준으로 열렸다. 특히 공수 밸런스가 잡히지 않고, 선수간 간격도 일정하지 않은 모습이었다. 선발 구성부터 젼술, 전략까지, '준비에 실패했다'고도 볼 여지가 충분했다. "준비한 전략이 모두 통했다"라는 디에고 포를란 우루과이 대표팀 감독의 평가는 뼈를 때렸다.

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'전반 삭제 축구', 즉, 플랜A의 부재를 지적하지 않을 수 없다. 모레노호는 에콰도르와 우루과이전에서 전반 슈팅수가 각각 4개(유효슛 1개), 3개(유효슛 0)에 그쳤다. 이렇다 할 빅찬스 없이 상대 골망을 흔들지 못하며 경기를 어렵게 풀어갔다. 하프타임에 선수 구성 및 전략 변화를 꾀한 이후에야 비로소 '정상화'됐다. 후반 슈팅수는 각각 7개(유효슛 3개), 7개(유효슛 4개)로 늘었다. 전반 0골, 후반 4골이었다. 모레노 감독은 우루과이전을 마치고 "후반엔 1-1이었다", "역전할 수도 있었다"라고 말했으나, 완패 앞에선 한낱 변명일 뿐이었다. 4-4-2는 한국 축구에 '맞지 않는 옷'처럼 느껴졌다.

모레노 감독이 남은 베네수엘라(2일·울산), 우즈베키스탄(6일·용인)전에서 4-4-2 전술을 고집할지, 아니면 과감한 변화를 꾀할지 지금으로선 미지수다. 다만 힌트는 남겼다. "난 포메이션을 엄격하게 고집하지 않는다. 다만 축구 철학은 유지해야 한다. 어려운 상황이 올 때마다 바꾼다면 선수들에게 부정적인 메시지를 줄 수 있다"라고 했다. '티키타카의 고장' 스페인 출신다운 '점유율'과 '짧은 패스'를 중시하는 철학을 유지하는 선에서 포메이션을 손 볼 수 있다는 걸 암시한 것이다. 손흥민-오현규 투톱은 첫 번째 손질 대상으로 여겨진다. 중원 밸런스도 고민해야 할 지점이다.

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새 감독의 철학이 팀에 입혀지려면 시간이 필요한 법이지만, 모레노 감독과 한국 축구는 시간이 많지 않다. 당장 석 달 뒤 사우디로 떠나 67년 만의 아시안컵 우승에 재도전해야 한다. 모레노 감독은 자신이 믿을만한 '소방수'라는 걸 남은 두 경기에서 증명해야 한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com