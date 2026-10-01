"조직위가 中 패배 바란듯" 그렇게 억울했나…통한의 역전패 그 후, 대륙의 어이없는 생트집

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[스포츠조선 박상경 기자] 통한의 역전패가 그렇게 억울했을까.

2026 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 4강전에서 이민성호에 1대2로 역전패한 중국에서 판정 논란이 불거져 나오고 있다.

중국 축구기자 마더싱은 30일(한국시각) 한국전 패배 소식을 전하면서 "대회 조직위원회와 심판이 중국의 승리를 원치 않았던 것 같다"고 평했다. 그는 "경기 막판 논란의 여지가 있는 장면이 있었다. 4강전부터 VAR 개입이 가능하다고 명시돼 있었고, 여자 축구에서는 실행된 바 있다"며 "이번 경기에서 VAR이 이뤄지지 않은 건 매우 이상했다"고 주장했다.

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그가 문제 삼은 건 후반 추가시간 장위닝의 슈팅 장면이다. 당시 슈팅 방향으로 몸을 날린 김지수의 왼팔에 공이 맞았다는 것. 중국 선수들은 일제히 손을 들며 심판을 바라봤지만, 주심은 그대로 경기를 진행시켰고, VAR도 이뤄지지 않았다.

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경기 중계 화면을 보면 장위닝의 슈팅을 막은 건 김지수가 아니라 배현서였다. 김지수가 넘어지는 과정에서 슈팅이 왼팔 방향으로 향했지만, 닿기 전에 이미 배현서의 몸에 맞고 굴절된 상황이었다. 이럼에도 장위닝은 경기 후 인터뷰에서 "심판이 왜 VAR을 진행하지 않았는지 이해할 수 없다"고 불만을 터뜨렸다. 이에 대해 마더싱은 "아마도 조직위와 심판진이 중국의 승리를 원치 않았던 것 같다. 한국이 결승에 올라 개최국(일본)과 맞붙길 바랐는지도 모른다. 물론 이는 개인적인 추측"이라고 말했다.

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중국은 이번 아시안게임 한국전에 큰 기대를 걸었다. 이번 대회에 나섰던 선수 대부분이 앞서 열린 판다컵에서 한국에 2대0 완승을 거둔 주역이었기 때문이다. 자국에서 '초신성'으로 불리는 왕위둥이 선제골까지 기록하면서 리드를 잡았던 만큼, 역전패에 대한 허망함은 클 수밖에 없는 것도 이해할 만한 부분이다. 그러나 패배 뒤 이어지는 판정 논란은 씁쓸한 뒷맛을 남기게 하는 부분이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com