"충격" 토트넘 주전 수비수 부상 아웃 '그런데 호재라고?'…판헤케 A대표팀 하차→"긍정적인 면 있을 수도"

사진=더 터치라인

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에게 또다시 악재가 터졌다. 중앙 수비수 얀 파울 판헤케가 부상을 당했다. 리그 꼴찌로 갈 길이 먼 상황에서 로베르토 데 제르비 감독은 수비 구성에 변화를 줘야 한다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 지난달 30일(한국시각) '토트넘은 다음 주말 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 일정을 앞두고, 판 헤케의 몸 상태를 두고 전전긍긍하게 됐다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

판 헤케는 지난 여름 이적시장을 통해 브라이턴에서 토트넘으로 이적한 선수다. 데 제르비 감독의 시즌 계획에서 중요한 선수로 여겨진다. 판헤케는 A매치 휴식기에 네덜란드 대표팀에 합류해 두 경기에서 총 180분을 뛰었다.

Advertisement

판 헤케가 뛴 네덜란드는 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그에서 독일과 1-1로 비긴 뒤 세르비아 원정에서는 2-1 승리를 거뒀다. 승리의 기쁨도 잠시, 판 헤케는 발 부상을 당하면서 대표팀에서 하차하게 됐다. 그는 큰 통증을 느끼고 있어 오는 2일 있을 그리스와의 경기에 동행하지 않는다. 판 헤케는 통증이 있음에도 훈련에 나서려 했지만, 더이상 이어가는 게 어렵다고 판단한 것으로 알려졌다.

판 헤케의 부상이 심각한 수준이라면 오는 11일 있을 토트넘과 맨체스터 유나이티드의 경기에서 출전하지 못할 가능성이 크다. 그가 결장한다면 데 제르비 감독은 마르코스 세네시 또는 토신 아다라비오요를 선발 라인업에 투입해 그의 자리를 메워야 한다.

Netherlands' defender #06 Jan Paul van Hecke (C,up) fights for the ball with Germany's midfielder #09 Kevin Schade (bottom) during the UEFA Nations League (League A, Group A2) football match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on September 24, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Advertisement

그의 이탈이 토트넘에게 득이 될지 실이 될지는 지켜봐야 한다. 판헤케가 토트넘에 합류한 후 완벽한 경기력을 보였다고 평가받기는 어려운 상황이기 때문이다. 대체 선수 중에서 주전 자리를 차지할 수 있는 역량을 보여주는 선수가 나타날 수도 있다. 특히 아다라비오요에 대한 기대감은 크다. 그는 적은 출전 기회 속에서도 좋은 경합 능력을 보여주면서 이목을 끌었다. 상대의 드리블 돌파를 저지하는 모습도 자주 보여줬다.

Advertisement

매체는 '판 헤케의 부상은 분명 악재다. 1군 선수가 부상을 당하는 것 자체가 언제나 팀에 타격이기 때문이다'면서도 '하지만 이번 상황은 데 제르비 감독에게 긍정적인 면도 있을 수 있다'고 주장했다. 판 헤케의 이탈이 A매치 휴식기 이후 토트넘에게 악재로 작용할지 아니면 반등의 계기가 될지 팬들의 걱정과 기대가 공존하고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com