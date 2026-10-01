'맨시티 퇴출' 카운트 다운 대충격! 올해 가기 전 'EPL서 사라질 가능성'…라이벌 구단들 집단 항의 '징계 신속 처리 요구"

FILE - Britain's Prime Minister David Cameron, left, stands with Chinese President Xi Jinping, as Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak talks, with head of the Elite Development Patrick Vieira, second right and striker Sergio Kun Aguero, right, during a visit to the City Football Academy, on the fourth day of his state visit, in Manchester, England, Friday Oct. 23, 2015. (Joe Giddens/Pool Photo via AP, File) FILE PHOTO

epa13271466 (FILE) - Champions League branding at the Etihad Stadium ahead of the UEFA Champions League match between Manchester City and Feyenoord in Manchester, Britain, 26 November 2024 (re-issued 29 September 2026). The Premier League on 29 September 2026 released a statement saying that an independent Commission has found Manchester City FC guilty of all charges related to serious breaches of the league's financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate with the League's investigation. EPA/ADAM VAUGHAN

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 징계가 이르면 연말에 나올 수도 있다. 구단의 운명을 가를 카운트다운은 이미 시작됐다.

영국 더선은 30일(한국시각) '맨시티의 라이벌 구단들은 올 시즌이 끝나기 전에 맨시티에 대한 징계가 내려져야 한다고 요구하고 있다'고 보도했다.

맨시티는 재정 규정 위반 혐의와 관련해 내려진 독립위원회의 판결로 위기에 처했다. 독립위원회는 맨시티에 제기된 100건이 넘는 모든 위반 혐의를 유죄로 판단했다. 구단은 여러 상업 파트너와 총액 약 10억파운드(약 1조8000억원)에 달하는 허위 계약을 맺어 구단 수입을 부풀린 혐의 등을 받는다.

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(FILES) Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola smokes a cigar as he attends an event for fans with members of the Manchester City football team following an open-top bus parade through Manchester, north-west England on May 23, 2022, to celebrate winning the 2021-22 Premier League title. Pep Guardiola voiced his strong support for Manchester City on September 30, 2026 after the club were found guilty of more than 100 breaches of Premier League financial rules. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

맨시티는 이와 관련해 끝까지 결백을 증명하겠다고 단언한 상태다. 유죄가 이대로 확정된다면 맨시티의 강등으로 이어질 가능성이 있다. 전례 없는 수준의 징계가 임박한 가운데, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 라이벌 구단들은 맨시티에 대한 빠른 징계를 요구하고 있다. 이들은 지난 6월 EPL 여름 회의에서 구단들이 합의한 새로운 규정을 근거로 들고 있다. 이 규정은 징계 절차 전체를 신속하게 진행하기 위해 마련됐다. 맨시티는 다음달 2일까지 항소를 제기할 수 있고, 구단들이 주장한 신속 처리 절차를 밟는다면 올해가 끝나기 전에 최종 결과가 나올 수 있다.

FILE - Manchester City's Ilkay Gundogan holds up the trophy after winning the Champions League final soccer match between Manchester City and Inter Milan at the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, Turkey, Sunday, June 11, 2023. (AP Photo/Antonio Calanni, File) FILE PHOTO

매체에 따르면 한 구단 최고경영자는 "우리 입장에서는 새로운 규정이 적용돼야 한다"며 "우리는 모두 너무 오랫동안 기다려왔고, 이제는 모든 일이 끝나야 할 때다"고 주장했다. 이어 "많은 구단들이 이와 관련해 수많은 시간을 허비했는데, 이번 시즌이 끝날 때까지 이 문제를 끌고 가는 것은 받아들일 수 없다"고 덧붙였다.

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새로운 규정에 따르면 맨시티의 항소 심리는 항소가 접수된 날로부터 늦어도 12주(84일) 이내에 종료돼야 한다. 따라서 맨시티가 10월 2일에 항소를 제기할 경우, 신속 처리 규정이 적용된다면 최종 심리는 늦어도 84일 이내에 끝나야 하는 셈이다. 사실상 크리스마스(12월 25일)까지 최종 결과가 나와야 한다는 뜻이다.

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라이벌 구단들의 바람대로 맨시티의 최종 심리가 올해 안에 끝나게 될지 관심이 집중된다. 그렇게 된다면 이번 시즌이 종료되기도 전에 맨시티는 EPL에서 퇴출당할 가능성도 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com