페르난데스 다음 시즌 '맨유와 결별' 가능성 나왔다→행선지는 유벤투스?…구단 내부적으로 매각가 책정

브루노 페르난데스. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]브루노 페르난데스(32)와 맨체스터 유나이티드의 계약 만료가 다가오고 있다. 맨유 입장에서는 그를 매각하기 위해서 내년 이적시장을 노려야 한다. 하지만 현재로서는 페르난데스와 맨유의 재계약이 유력하다는 분석이 우세하다.

영국 팀토크는 30일(한국시각) '페르난데스와 맨유는 팀에서 계속 뛰어야 할지에 대해 같은 입장을 보이고 있다'며 '페르난데스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 플레이메이커이자 맨유가 보유한 최고의 선수로 평가받고 있다'고 보도했다.

Portugal's Cristiano Ronaldo, left hands over the captain's arm band to Portugal's Bruno Fernandes as he is substituted during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

페르난데스의 계약은 마지막 해에 접어들었다. 구단은 2027~2028시즌까지 페르난데스의 계약을 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 그를 매각해 맨유가 이적료를 챙기려 한다면, 1년 연장 옵션을 발동한 뒤 여름 이적시장을 노려야 할 수 있다.

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페르난데스는 적지 않은 나이임에도 불구하고, 유럽의 여러 강호의 관심을 받고 있다. 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이, 이탈리아 세리에A 유벤투스와 AC밀란 등이 대표적이다.

그러나 페르난데스와 맨유 모두 현재로서는 결별할 의사는 없어 보인다. 페르난데스도 맨유에 남는 것을 최우선 목표로 하고 있다. 아울러 마이클 캐릭 맨유 감독이 페르난데스의 잔류를 간절히 바라고 있다고 한다.

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물론 구단은 페르난데스의 매각에 대한 물밑 작업도 진행 중인 것으로 알려졌다. 내부적으로 그의 매각가를 책정했다는 것이다. 30세를 넘긴 페르난데스이기에 막대한 이적료가 제시된다면 매각도 충분히 선택할 수 있다는 의미다.

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Soccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Wales' Neco Williams in action with Portugal's Bruno Fernandes REUTERS/Pedro Nunes

페르난데스와 맨유의 계약 연장 소식은 아직까지 들려오지 않고 있다. 문제는 연봉이다.

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유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 "재정적인 측면에서는 연봉과 계약 기간이 중요하다. 그는 더 이상 젊은 선수가 아니다"며 "바이아웃(방출 조항)을 포함해 여러 가지 논점이 있다. 구단은 새로운 계약에도 바이아웃을 넣을지, 넣는다면 금액을 얼마로 할지, 언제 발동될 수 있도록 할지를 결정해야 한다'고 설명했다.

페르난데스는 이번 시즌과 다음 시즌 일부를 맨유에서 뛸 것으로 전망된다. 하지만 구단이 만족할만한 제안이 들어온다면 다음 시즌을 끝으로 페르난데스가 올드트래포드에서 뛰는 모습을 볼 수 없을지도 모른다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com