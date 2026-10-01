"하늘은 일본을 돕고 우즈벡을 버렸다" 단 2분 못 버텨서 한국과 결승서 못 만나, 승부차기서도 8-9 분패→대회 역사상 최고의 불운

로이터연합뉴스

출처=우즈베키스탄 축구협회 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'연령별 깡패'라는 별명으로 불리는 우즈베키스탄(우즈벡)이 일본전 통한의 패배에 눈물 짓고 있다.

우즈벡 매체 '자민'은 9월 30일, 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승전을 마치고 "뼈아픈 준결승전"이라고 우즈벡의 패배 소식을 전했다.

우즈벡은 이날 전반 9분만에 사르도르벡 바크로모프가 선제골을 넣으며 앞서나갔지만, 승리가 눈앞에 아른거리던 후반 43분 이시바시 세나기에게 통한의 동점골을 내줬다. 연장전까지 승부를 가리지 못한 경기는 승부차기로 이어졌고, 양팀 모두 10번째 키커까지 차는 접전 끝에 일본이 승부차기 점수 9-8로 승리하며 결승 티켓을 거머쥐었다.

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'자민'은 우즈벡의 패인에 대해 "경기 초반(전반 14분) 사이드마르콘 사이드누룰라예프가 부상으로 교체되면서 경기 계획을 일부 수정해야 했다. 여기에 후반 21분 무함마달리 올림보예프의 교체 투입 이후 공격 지역에서의 공을 지켜내는 데 어려움이 발생했다"라고 분석했다.

승부차기에 대해선 "양팀 모두 승부차기에서 거의 완벽한 슛을 선보였다. 마치 복불복과도 같은 길고 긴장감 넘치는 승부 끝에, 결국 행운은 일본의 편이었다"라고 밝혔다. 우즈벡의 마지막 10번째 키커 쿠시바크토프의 슛이 크로스바를 때렸다.

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개최국 일본은 이날 승리로 아시안게임 3회 연속 결승 진출에 성공했다. 지난 두 대회 결승에서 모두 한국에 패하며 우승컵을 놓친 일본은 오는 3일 오후 7시30분 도요타 스타디움에서 한국과 리턴매치를 펼친다. 한국은 이날 중국을 2대1로 꺾고 결승에 선착했다. 한국은 대회 4연패, 일본은 16년만의 우승을 각각 노린다.

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이번 대회에서 한국, 일본과 더불어 가장 인상적인 경기력을 선보인 우즈벡은 중국과 동메달 결정전을 펼칠 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com