[오피셜]'또 대형 사고 쳤다' '벤치 대기→결장' 뿔난 호날두, 포르투갈 대표팀 캠프 이탈..'감독 패싱→협회장과 대화 후 떠났다→이유는 나중 공개'

Soccer Football - Nations League - Group A4 - Norway v Portugal - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo on the substitutes bench before the match Lise Aserud/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. TPX IMAGES OF THE DAY

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo looks on during the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Lise Aserud / NTB / AFP) / Norway OUT

epa13273006 Jorge Jesus, Portugal national soccer team coach, attends a press conference at Parken stadium in Copenhagen, Denmark, 30 September 2026. Portugal will face Denmark in a Nations League match on 01 October. EPA/PAULO NOVAIS

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적인 소식이다. 포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두가 대표팀 캠프를 이탈했다. 포르투갈축구협회가 공식 확인해준 것이다. 그가 대표팀 캠프를 떠난 이유가 바로 공개되지 않았다. 다수의 전문가들은 직전 경기에서 그가 벤치에서 대기하다가 결장한 게 영향을 준 것으로 보고 있다.

영국 매체 BBC는 호날두가 대표팀 캠프를 떠났으며 그 이유에 대해서는 때가 되면 설명하겠다고 밝혔다고 1일 보도했다. 앞서 호날두가 훈련을 거부했다는 주장이 제기됐다. 이에 호르헤 제수스 포르투갈 대표팀 감독이 주장 호날두와 불화는 없다고 말한 지 얼마 지나지 않아 그가 캠프를 떠났다는 충격적인 소식까지 이어졌다.

epa13265048 Portugal national team player Cristiano Ronaldo (C) attends a training session ahead of their UEFA Nations League group stage match against Norway, at Ullevaal Stadium, Oslo, Norway, 26 September 2026. EPA/PAULO NOVAIS

호날두는 2026년 북중미월드컵 이후 국가대표 은퇴를 고려했으나 통산 1000골 달성을 위해 계속 뛰기로 결정했다. 그는 이번 A매치 기간을 맞아 제수스 감독의 25인 명단에 포함됐다. 첫 웨일스와의 유럽네이션스리그 경기에 선발 출전했다. 호날두는 두번째 오슬로에서 열린 노르웨이전(2대1 승)에 출전하지 않았다. 교체 명단에 올랐고, 벤치에서 대기하다 결장했다. 경기 종료 후 그는 곧바로 라커룸으로 향하면서 결장에 대한 불만을 품었다는 현지 보도가 나왔다. 다른 포르투갈 선수들은 원정 팬들에게 다가가 인사했다.

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Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo arrives at the Ullevaal Stadium ahead the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT

제수스 감독은 덴마크와의 네이션스리그 경기를 앞두고 기자들에게 "어떠한 사건도 없었다"면서 "선수라면 누구나 몸을 풀고도 경기에 나가지 못하면 기뻐할 사람은 없다"고 말했다. 그는 노르웨이전을 앞두고 호날두에게 선발로 출전하지는 않지만 경기 후반에 교체 투입될 수 있다고 사전 언질을 주었다고 한다. 그런데 그는 "그 후 감독으로서 그를 투입하지 않기로 결정했다. 소란을 피울 일이 아니다"라고 말했다.

제수스 감독은 호날두가 훈련을 거부했다는 추측 역시 일축했다. 만 41세인 호날두가 대신 유연성과 근력 강화를 위한 개인 운동을 진행해야 했을 뿐 다음 팀 훈련을 정상적으로 훈련할 것이라고 밝혔다. 하지만 호날두는 팀 훈련장에서 동료들과 함께하지 않았다고 포르투갈 매체는 전했다. 대신 호날두는 지원 스태프 2명과 함께 파르켄 스타디움을 떠나는 영상이 공개됐다.

Portugal's Cristiano Ronaldo reacts after failing to score during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

epa13258201 Portugal's head coach Jorge Jesus speaks with player Cristiano Ronaldo (L) during a training session ahead of the UEFA Nations League match against Wales at Cidade do Futebol, Oeiras, Portugal, 23 September 2026. Portugal will face Wales in a UEFA National League match on 24 September. EPA/JOSE SENA GOULAO

호날두가 직전 자신의 SNS를 통해 대표팀 캠프를 떠난다고 밝혔다. 캡처=크리스티아누 호날두 SNS

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이후 호날두는 자신의 SNS를 통해 대표팀 이탈을 공개했다. 그는 "대표팀의 기자회견이 끝난 후, 포르투갈축구협회 회장과의 대화를 거쳐 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다"면서 "때가 되면 포르투갈 국민 모두에게 내가 떠나게 된 이유에 대한 진실을 말하겠다"고 말했다. 제수스 감독은 하무스(AC밀란)가 덴마크전에서도 호날두보다 우선 기용될 것이라고 밝힌 바 있다. 그는 "호날두가 필요하면 투입할 것이고, 필요하지 않다면 투입하지 않을 것"이라고 했다.

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포르투갈축구협회는 성명을 통해 호날두의 이탈을 확인해주었다. 협회는 "덴마크 및 노르웨이와의 두 경기에 대한 준비는 남은 24명의 선수단과 함께 계획대로 진행된다. 대표팀 전체는 다음 경기에서 설정된 목표 달성에 완전히 집중하고 있다"고 밝혔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com