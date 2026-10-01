[오피셜]'황인범의 새 클럽 동료를 소개합니다' 전 맨체스터 유나이티드 센터백 크리스 스몰링, 포르투 전격 입단..'이번 시즌 종료시까지+1년 옵션..등번호 6번'

포르투에 입단한 크리스 스몰링 캡처=포르투 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 미드필더 황인범(포르투)의 새로운 클럽 동료가 생겼다. 그 주인공은 바로 전 맨체스터 유나이티드 센터백 크리스 스몰링이다.

포르투갈 명문 포르투 클럽은 1일(한국시각) 스몰링 입단 소식을 구단 공식 채널을 통해 공개했다. 플래시스코어 등 포르투갈, 영국 등 현지 매체들에 따르면 스몰링은 1일 메디컬 테스트를 받았으며 1년 연장 옵션이 포함된 이번 시즌 종료까지의 계약서에 서명했다. 그는 등번호 6번 유니폼을 받았다.

EPL 풀럼을 통해 프로 데뷔한 스몰링은 이후 맨유로 이적하자마자 공식 데뷔전에서 커뮤니티 실드(잉글랜드 슈퍼컵) 우승을 차지했고, 알렉스 퍼거슨 경 감독 밑에서 보낸 첫 몇 달 만에 리그 우승을 경험했다. 이후 그는 잉글랜드 국가대표까지 성장했다. 파비오 카펠로 감독 아래에서 치른 유로2012 예선을 통해 국가대표팀 데뷔전을 가졌다.

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포르투에 입단한 크리스 스몰링 캡처=포르투 구단 SNS

스몰링은 올드 트래포드에서 9시즌을 보냈고, 잉글랜드 국가대표로 31경기를 뛰었다. 중앙 수비수로 맨유에서 324경기에 출전해 18골을 넣었고 프리미어리그 우승 2회, 유로파리그 우승 1회, FA컵 우승 1회, 리그컵 우승 1회, 커뮤니티 실드 우승 3회를 달성했다. 2016~2017시즌 유로파리그 '올해의 팀'에 뽑혔고, 2014년 브라질월드컵과 유로2016에서 잉글랜드 대표팀 주전으로 활약했다.

그는 2019년 여름, 맨유를 떠나 AS로마로 이적했다. 그는 로마에서 5시즌 동안 뛰었고, 2021~2022시즌 유럽컨퍼런스리그 우승에 기여했다.

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만 36세인 스몰링은 지난 두 시즌을 사우디아라비아의 알 파이하에서 총 56경기에 출전했다. 이제 스몰링은 포르투에서 황인범은 물론이고 이탈리아 출신 프란체스코 파리오리 감독과 함께 한다.

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포르투는 이번 시즌 정규리그에서 7전 전승으로 리그 선두를 질주하고 있다. 황인범은 이번 시즌을 앞두고 여름 이적 시장에서 페예노르트에서 포르투로 팀을 옮겼다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com