'이제부터 맨체스터 중원은 내가 지킨다' 개막 5경기 부진→자리 위태로운 마이클 캐릭 감독, 카메룬 국대 영건 발레바 투입 임박..'11일 토트넘전 데뷔 가능'

Manchester United's Carlos Baleba walks ahead the English Premier League soccer match between Manchester United and Ipswich Town in Manchester, England, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

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[스포츠조선 노주환 기자]카메룬 국가대표 미드필더 카를로스 발레바의 맨체스터 유나이티드 데뷔가 임박했다고 한다. 개막 이후 팀 성적 부진으로 궁지에 몰린 마이클 캐릭 감독이 A매치 브레이크 기간을 이용해 발레바 투입에 준비하고 있다고 한다. 맨유 구단은 그의 합류가 이번 시즌 지금까지 드러난 가장 큰 문제 중 하나를 해결하는 데 도움이 될 것으로 믿고 있다고 한다.

맨유는 이번 여름 이적시장에서 오랜 기간 공들였던 만 22세의 발레바를 영입하는데 성공했다. 맨유는 발레바의 이적료로 총액 7000만파운드를 브라이턴에 지불하기로 했다. 계약 기간은 5년에 1년 연장 옵션이 추가됐다. 하지만 그는 경미한 발목 부상을 안고 합류해 경기 투입 시점을 신중하게 조율했다.

Manchester United's Carlos Baleba walks ahead the English Premier League soccer match between Manchester United and Ipswich Town in Manchester, England, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

그는 A매치 휴식기 직전 풀럼전(1대1 무)을 벤치에서 지켰봤다. 맨유 구단 소식통들은 맨유가 A매치 휴식기 이후 가질 토트넘전(11일)에 그의 맨유 데뷔를 볼 수 있을 것으로 예상하고 있다고 매체 트라이발풋볼이 전했다.

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전문가들은 발레바가 맨유의 중원에 다른 차원의 장악력과 활동량을 가져다줄 것으로 기대하고 있다. 카메룬 국가대표인 그는 상대 공격이 전개되기 전에 패스를 차단하는 데 능숙하며, 신체 능력이 뛰어난 미드필더다. 또 그는 중원에서 넓은 범위를 빠르게 커버할 수 있는 능력을 갖고 있다. 이번 시즌 활동량과 러닝 부족으로 비판을 받아온 맨유 중원에 꼭 필요한 자원이라는 평가다.

맨유는 개막 후 리그 5경기에서 1승2무2패(승점 5)로 리그 12위다. 마이클 캐릭 감독은 경질 목소리가 벌써 나오고 있다. 따라서 향후 맨유 경기의 결과는 매우 중요하다. 캐릭 감독은 팀의 약점을 빠르게 해결하고자 더 높은 수준의 활동량을 요구할 것이라고 한다. 따라서 발레바가 이러한 변화를 이끄는 데 도움이 될 것이다.

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

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그의 합류는 태클, 인터셉트, 볼 회수 능력으로 맨유에 부족한 걸 채워 줄 수 있다. 포백 수비 앞을 보호할 것이다. 그렇지만 코비 마이누, 유리 틸레만스, 브루노 페르난데스 등과 함께 손발을 맞추는 데 일정 시간이 필요할 것이다. 캐릭 감독은 최적의 허리 조합을 내놓아야 한다.

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맨유는 여름 이적시장에서 주로 미드필더 보강에 열을 올렸다. 발레바 외에도 틸레만스, 안드레이 산투스를 영입했다. 틸레만스와 산투스는 개막 이후 선발로 출전 기회를 잡았지만 임팩트가 약했다. 이제 발레바에게 기대를 걸어본다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com