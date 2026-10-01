"경악!" 중국 희대의 핑계! 韓 역전승 평가절하…'中 팀으로 잘했다→한국은 유럽파 9명이나 있잖아'

배준호 '골 넣고 달려' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

승리 다짐하는 이민성 감독 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이민성 감독이 경기장에 입장해 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 대한민국과의 패배에 핑계를 댔다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 9월 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

이날 한국은 전반 22분 왕위둥에게 선제 실점하며 흔들렸다. 그러나 전반 33분 코너킥 상황에서 이영준(그라스호퍼)의 헤더골이 나왔다. 여기에 후반 37분 터진 배준호(스토크시티)의 결승골을 묶어 승리했다. 이로써 한국은 4개 대회 연속 결승 진출에 성공, 4연패 도전을 이어가게 됐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 연달아 금메달을 목에 걸었다.

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이현주 밀치는 후허타오 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주가 수비 돌파를 시도하자 중국 후허타오가 밀고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

경기 뒤 안토니오 푸체 중국 감독은 "유럽 리그에서 뛰는 선수가 9명이나 있는 팀에 져서 아쉽다. 하지만 팀으로 우리는 매우 잘했다. 결과는 슬프지만, 팀의 경기력에 만족한다"고 말했다.

중국의 '소후닷컴'도 마덕싱 기자의 말을 인용해 비슷한 평가를 했다. '이번 경기에 진 건 아쉽지만, 예전처럼 좌절감을 느끼지는 않았다. 한국에는 해외 선수가 9명이나 있었지만, 내가 보기엔 그들이 얼마나 더 강했는지 잘 모르겠다'고 평가절하했다.

크로스 올리는 엄지성 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 엄지성이 크로스를 올리고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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한국은 중국전 선발로 엄지성(스완지시티) 배준호 이현주(아로카) 이영준 김지수(브렌트퍼드) 등 유럽에서 뛰는 선수들이 선발로 이름을 올렸다. 다만, '캡틴' 이기혁(강원)과 양현준(셀틱)은 부상으로 경기에 나서지 못했다. 반면, 중국은 와일드 카드(24세 이상 선수)를 모두 투입했다. 우시, 주천제, 장위닝이 나섰다. 중국 남자축구는 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. U-23 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 처음이었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com