[공식입장] '세계 최고 명장' 과르디올라 사실상 맨시티와 공범 선언..."난 맨시티의 버팀목, 모두 사랑한다"

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[스포츠조선 김대식 기자] 펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독은 맨시티의 유죄를 인정하기 싫은 모양이다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사무국은 30일(한국시간) 독립 위원회가 맨시티의 재정 규정 위반 혐의 대부분에 유죄 판정을 내렸다고 발표했다.

위원회는 맨시티가 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 9시즌 동안 리그의 중대한 재정 규정을 위반했다고 판단했다. 리그 조사에 협조하지 않은 혐의도 제기된 4건 중 3건이 인용됐다.

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맨시티의 범죄 규모는 대단했다. 먼저 '번 만큼 쓸 수 있다'는 재정적 페어플레이 규칙을 지키는 척을 하기 위해 인위적으로 수익을 부풀렸다. 독립위원회에 따르면 맨시티는 구단 수익을 인위적으로 부풀리고 비용을 줄이기 위해 다수의 상업 파트너와 '위장' 계약을 맺었다. 스폰서 기업들은 관련 비용의 일부만 냈고, 나머지는 구단주인 아부다비 유나이티드 그룹(ADUG)이 지원했다. 구단이 실제보다 낮은 운영비를 기록할 수 있도록 ADUG 자금으로 체결한 추가 위장 계약과, 선수 초상권을 사들인 법인을 이용한 위장 순환 거래도 있었다.

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이 같은 계획의 목적은 재정 규정을 지키는 것처럼 보이기 위해 해당 기간 9억파운드(약 1조6000억원) 이상 수익을 부풀리고 비용을 줄이는 것이었다. 그 결과 구단은 허위 기재된 회계 장부를 제출하고, 감사인과 축구 규제 기관에 실제 재정 상태를 숨겼다. 위원회는 관련 계약이 모두 정확히 보고됐다면 리그와 유럽축구연맹(UEFA)의 지출 한도를 매우 큰 금액으로 초과했을 것으로 봤다. 위원장은 '구단이 그 행위를 통해 리그 규정을 회피하려 한 의도가 명백하다'고 결론지었다.

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2016년부터 맨시티를 10년 동안 이끌었던 과르디올라 감독은 맨시티가 결백하다고 주장했다. 그는 개인 SNS를 통해 "전 세계의 모든 맨시티 팬들에게 알립니다. 나는 여기에 있다. 그 어느 때보다 더 굳건하게요. 나는 언제나 그랬듯 앞으로도 내 클럽, 구단주, 회장, 페란 소리아노, 선수들, 코칭스태프, 엔조마레스카, 그리고 우리만의 특별한 서포터 여러분의 든든한 버팀목이 될 것이다. 분명히 말씀드리겠다. 우리는 이 시기를 함께 이겨낼 것이다. 여러분 모두를 사랑한다"며 맨시티 팬들을 응원하는 메시지를 보냈다.

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맨시티가 항소를 진행하겠다는 입장을 밝힌 가운데, 과르디올라 감독은 자신의 업적이 사라지는 게 두려운 모양이다. 2016년부터 맨시티 지휘봉을 잡은 과르디올라 감독은 2017~2018시즌까지 리그 우승, 풋볼리그컵 우승을 차지했다. 2018~2019시즌부터는 맨시티가 부정을 저지르지 않았다고 해도, 앞서 맨시티가 구축한 전력이 불법을 통해 만들어졌기 때문에 과르디올라 감독의 업적은 최종 유죄 판결이 나오면 저평가 될 수밖에 없다.