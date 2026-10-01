이 또한 메시와 '노쇼' 호날두의 차이! '또 선발 제외'에 포르투갈대표팀 전격 이탈…사실상 결별 선언, '과욕'이 부른 벼랑 끝 '몽니'

포르투갈 '레코드' SNS

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]이 또한 리오넬 메시(39·인터 마이애미)와 '노쇼'의 대명사 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)의 차이다. 호날두의 '과욕'이 결국 화를 부르고 있다.

메시는 명예롭게 국가대표팀에서 은퇴한다. 그는 8월 31일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '아픈 결정이지만 지금이 떠날 때"라며 국가대표 은퇴를 선언했다. 그는 고별전을 위해 10월 A매치에 소집됐다.

반면 호날두는 이별은 없다고 했다. 그는 지난달 25일 웨일스와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 4조 1차전(1대0 승)에 선발 출격했다. 호르헤 헤수스 포르투갈대표팀 감독의 데뷔전이었다.

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호날두는 "포르투갈축구협회장, 헤수스 감독과 대화를 나눴다. 나는 여전히 내가 대표팀이 목표를 이루는 데 도움을 줄 수 있다고 믿는다. 이 대표팀를 위해 더 이상 아무런 기여를 하지 못한다고 느낄 때 은퇴할 것"이라고 호기롭게 이야기했다.

그러나 그는 사흘 뒤 열린 노르웨이와의 2차전(2대1 승)에 결장했다. 벤치만 지키다 호출을 받지 못했다. 경기 후에는 인사를 생략하고, 라커룸으로 직행했다.

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이후 팀 훈련에도 불참하면서 헤수스 감독과의 갈등설이 확산됐다. 호날두는 헤수스 감독과 사우디아라비아 알 나스르에서 한 시즌을 함께 보냈다.

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결국 터질 것이 터졌다. 호날두가 포루투갈대표팀을 떠났다. 헤수스 감독이 2일 열리는 덴마크전에서 호날두를 선발로 기용하지 않을 것이라고 밝히자 몇 시간 뒤 충격적인 일이 벌어졌다.

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호날두는 1일 자신의 SNS를 통해 '대표팀 감독의 기자회견 이후, 그리고 포르투갈축구협회 회장과 대화를 나눈 뒤 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다'며 '때가 되면, 왜 대표팀을 떠나게 됐는지에 대해 모든 포르투갈 국민에게 진실을 말씀드리겠다. 나는 항상 대표팀에 헌신해왔다. 이제는 포르투갈과 대표팀 모든 동료에게 행운이 있기를 바란다'고 밝혔다. 사실상의 '결별 선언'이다.

헤수스 감독은 이날 호날두와의 불화설이 확산되자 "아무런 사건도 없었다. 나도 선수 생활을 했지만, 어떤 선수든 20분이나 30분 동안 몸을 풀고 나서 경기에 나가지 못하면 누구도 기뻐하지 않는다"며 "감독으로서 그를 기용하지 않기로 결정했다. 크게 문제될 일은 아니다"고 설명했다. 그리고 "호날두가 필요하면 나올 거고, 필요 없으면 안 나올 거다"라고 강조했다.

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포르투갈축구협회는 호날두의 이탈을 확인하며 "남은 24명의 선수단은 예정대로 덴마크와 노르웨이와의 두 경기를 위한 준비를 계속하고 있다. 대표단 전원은 다음 경기와 설정된 목표 달성에 전적으로 집중하고 있다"고 성명을 발표했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com