[오피셜]'우리는 큰 피해를 보고 있다' 맨체스터 시티 후원한 유럽 축구계의 큰손 에티하드 항공, EPL사무국에 화났다.."조사 결론에 단호히 거부한다..법적 자문 검토"

The Etihad Stadium, the home ground of Manchester City football club, is pictured in Manchester, north-west England on September 30, 2026. The Premier League said on September 29 that Manchester City have been found guilty of serious breaches of the Premier League's financial rules over a nine-season period between 2009 and 2018. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

(FILES) A general view of the pitch before the English Premier League football match between Manchester City and Everton at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 15, 2016. The Premier League confirmed on Tuesday, September 29, that Manchester City have been found guilty of serious breaches of the Premier League's financial rules over a nine-season period between 2009 and 2018. An independent commission also found City guilty on the majority of charges in relation to its failure to co-operate with the league's investigation. (Photo by SCOTT HEPPELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"어떠한 조사 결론에도 단호히 거부한다."

유럽 축구계에의 큰 손으로 자리잡은 아랍에미리트(UAE) 에티하드 항공이 단단히 화가 났다. 그들이 후원하고 있는 EPL 맨체스터 시티에 대한 최근 내려진 프리미어리그 사무국의 구단 재정 위반 발표에 강하게 거부감을 드러낸 것이다.

로이터 통신에 따르면 UAE 아부다비에 본사를 둔 에티하드 항공은 맨시티 구단에 대한 독립위원회의 조사 결과 발표와 관련해 프리미어리그의 대응 방식을 비판한 뒤, 향후 대응 방안에 대해 법적 자문을 구하고 있다.

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FILE PHOTO: Football - Manchester City v Bolton Wanderers Barclays Premier League - The City of Manchester Stadium - 24/5/09 Manchester City manager Mark Hughes and Chief Executive Garry Cook launch new sponsor Etihad with Chief Executive of Manchester City Council Sir Howard Bernstein and Etihad Airways Chief Executive James Hogan Mandatory Credit: Action Images / Paul Currie Livepic NO ONLINE/INTERNET USE WITHOUT A LICENCE FROM THE FOOTBALL DATA CO LTD. FOR LICENCE ENQUIRIES PLEASE TELEPHONE +44 (0) 207 864 9000./File Photo

프리미어리그 사무국은 지난 9월 29일 맨시티가 약 10년에 걸쳐 9억파운드 이상의 수익을 부풀리고 비용을 축소하기 위한 수법의 일환으로 허위 상업 계약을 활용했다고 발표했다. 2009년부터 맨시티의 메인 스폰서를 맡아온 에티하드 항공은 부적절한 상업적 계약에 관여됐다는 것에 대해 "어떠한 조사 결과, 결론도 단호히 거부한다"고 밝혔다.

에티하드 항공은 성명을 통해 리그 측이 위원회 조사 과정에서 자사에 연락하거나 의견을 구한 적이 없으며, 자사에 불리하게 작용할 수 있는 자료를 검증하거나 정보를 제공할 기회를 전혀 주지 않았다고 설명했다. 또 "에티하드는 이 사안이 대중에게 공개된 방식에 대해 깊은 우려를 표한다. 정보의 선택적 공개와 명확성 및 투명성의 부족은 발표된 결정문에 에티하드의 실명이 명시되지 않았음에도 불구하고 당사에 피해를 주는 결과를 초래했다"고 주장했다.

(FILES) Manchester City Emirati chairman Khaldoon al-Mubarak (L) speaks with Manchester City's Spanish CEO Ferran Soriano (R) during the English Premier League football match between Manchester City and Nottingham Forest at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 23, 2023. The Premier League confirmed on Tuesday, September 29, that Manchester City have been found guilty of serious breaches of the Premier League's financial rules over a nine-season period between 2009 and 2018. An independent commission also found City guilty on the majority of charges in relation to its failure to co-operate with the league's investigation. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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맨시티 구단은 모든 혐의를 부인하며 항소할 뜻을 밝혔다. 프리미어리그 측은 일단 에티하드 항공의 성명에 대해 입장을 밝히지 않겠다고 전했다. 에티하드 항공은 선택적 정보 유출과 보도에 이은 프리미어리그의 조사 결과 공개 발표가 자사의 평판을 손상시켰다고 주장하고 있다. 에티하드 항공은 맨시티 구단에 대한 지지와 오랜 파트너십을 재확인했다. 또 자사의 이익을 보호하기 위해 이용 가능한 옵션에 대해 법적 자문을 구하고 있다. 에티하드 항공은 "맨시티가 가능한 절차를 통해 위원회의 결론에 이의를 제기함에 따라, 우리는 구단과 팬들, 그리고 넓은 에티하드 커뮤니티와 함께할 것"이라고 했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com