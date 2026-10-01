중국이 중국했다, 한국 편파 판정 주장..."주심 中 역전 희망 짓밟아, 핸드볼 VAR 거부"

승리한 한국, 주저앉은 중국 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]중국은 또 편파 판정이라는 이상한 프레임을 주장 중이다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 승리하며 결승에 선착했다.

소후닷컴은 경기 후 '중국 U-23 대표팀이 한국에 1대2로 석패하며 결승 진출이 좌절되었다. 패배 그 자체는 받아들일 수 있지만, 경기 내내 끊이지 않은 판정 논란은 수많은 팬들에게 뼈아픈 실망감을 안겨주었다'며 판정 논란을 언급했다.

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매체는 주심으로 나선 사둘로 굴무로디(타지키스탄) 심판을 집중 겨냥했다. 소후닷컴은 '경기 내내 판정 기준이 일관성 없이 흔들렸고, 적지 않은 결정적 반칙들은 눈감아 주었다'며 'VAR은 마치 장식품으로 전락한 듯 여러 차례 논란이 된 장면에 대해 온필드 리뷰를 시행하지 않았다'고 주장했다. 이어 '경기 흐름에 직접적인 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 중국의 역전 희망마저 짓밟았다'고 덧붙였다.

역전승 거둔 한국 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 악수를 위해 이동하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

구체적인 장면도 거론했다. 소후닷컴은 '한국 선수의 몸싸움에는 고작 경고 한 장이 주어졌고, 중국 팀의 여러 차례 정당한 몸싸움은 반칙으로 선언되었다'고 했다. 또 '후반전 장유닝의 페널티박스 안 슈팅 상황에서는 상대의 핸드볼 의혹이 있었으나 선수들이 단체로 항의했음에도 주심은 VAR 확인을 거부했다'고 주장했다.

경기 막바지 상황에 대해서도 불만을 드러냈다. 매체는 '중국 팀이 측면 크로스를 올리는 과정에서 밟히는 반칙을 당했음에도 이 역시 판정을 받지 못했고, 이후 양 팀 간의 소규모 충돌까지 벌어졌다'고 전했다.

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소후닷컴은 중앙아시아 심판진과 중국을 둘러싼 음모론에 가까운 주장까지 내놓았다. 매체는 '중앙아시아와 중국 축구 대표팀이 직접적인 경쟁이나 원한 관계가 없음에도 불구하고, 중요한 국제 대회마다 중국을 겨냥한 듯한 논란성 판정이 반복되고 있다'며 '이는 더 이상 우연의 일치로 볼 수 없다'고 강조했다.

신나는 역전승 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

아시아축구연맹(AFC)을 향한 비난도 이어갔다. 소후닷컴은 'AFC는 대외적으로 대회의 공정성과 공평성을 보장하기 위해 중립 심판을 배정하겠다고 줄곧 공언해 왔다'면서도 '현실에서는 많은 중요 경기의 판정에서 이해할 수 없는 이중 잣대가 거듭 나타나며, AFC에 대한 대중의 신뢰를 갉아먹고 있다'고 주장했다.

그러나 이번 경기에서 거친 플레이와 판정 논란으로 피해를 본 쪽은 오히려 한국이라는 시각이 적지 않다. 이영표 KBS 해설위원은 전반 초반 계속해서 중국의 거친 플레이를 주심이 반칙으로 인정해주지 않자 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다. 경기장 안에서 주심에게 항의를 해야 한다"며 판정에 대한 아쉬움을 노골적으로 아쉬움을 표한 바 있다.