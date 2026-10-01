메시처럼 아름답게 은퇴할 순 없었나, '호날두다운' 추악한 결정에 포르투갈 '대혼돈'…"감히 날 빼" 국대 무단이탈→6개월 출전정지 위기, 포르투갈 매체 "이대로 국대 은퇴"

출처=TNT 스포츠

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[스포츠조선 윤진만 기자]한때 세계 축구를 호령한 슈퍼스타의 말로가 추악하기 짝이 없다.

포르투갈 출신 공격수 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 프로답지 못한 국가대표팀 훈련 캠프 이탈로 포르투갈 축구계를 대혼돈에 빠트렸다. 호날두는 덴마크와의 A매치 경기를 앞둔 1일(한국시각) 덴마코 코펜하겐에 위치한 대표팀 숙소에서 짐을 싸서 떠났다. 호날두 본인이 직접 밝힌 사실이다.

호날두는 개인 SNS를 통해 "포르투갈 축구대표팀 감독(호르헤 헤수스)의 기자회견, 그리고 포르투갈축구협회장(페드로 프로엔사)과의 대화 끝에 대표팀 캠프를 떠나기로 했다. 언제나 헌신해 온 대표팀을 떠나게 된 이유에 대한 진실은 적절한 시기에 포르투갈 국민께 말씀드리겠다. 지금은 포르투갈과 모든 동료에게 행운을 빌어줄 때"라고 적었다.

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이에 포르투갈 매체 '오 조구'는 "호날두가 돌이킬 수 없는 결정을 내렸다. 그는 더 이상 포르투갈 대표팀에서 뛰지 않을 것이다. 웨일스와의 경기가 그의 마지막 국가대표 A매치로 역사에 남을 것"이라며, 이번 무단 이탈 결정이 곧 국대 은퇴를 의미한다고 보도했다.

출처=ESPN

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다른 매체 '아 볼라'는 "호날두가 훈련 캠프를 무단 이탈함에 따라 1개월에서 6개월 사이의 출전 정지 및 벌금 징계를 받을 위기에 처했다. 포르투갈축구협회(FPF) 규정에 따르면, 이러한 위반 행위엔 즉각적이고 엄중한 징계가 따른다"라고 전했다.

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앞서 웨일스(1대0 승)와의 네이션스리그 경기에서 선발 출전했던 호날두는 이후 오슬로에서 열린 노르웨이전(2대1 승)에선 교체명단에 포함되었으나 경기에 나서지 않았다. 호날두가 온전히 벤치에서 경기를 지켜본 건 6678일만의 일이었다. 호날두는 팀의 승리에도 동료와 함께 승리를 즐기지 않고 원정팬에게 인사도 하지 않은 채 라커룸으로 직행했다.

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헤수스 감독은 호날두가 여전히 대표팀 플랜에 포함되어있으며 남은 A매치 2경기에 투입할 수 있다고 말했다. 하지만 덴마크전 사전 기자회견에선 호날두가 다시 벤치에 앉을 것이고, 곤살루 하무스가 선발로 나설 것이라고 예고했다. 대표팀에서 선수 선발에 대한 권한은 오롯이 감독에게 있다는 말도 덧붙였다.

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호날두는 2003년 국가대표로 데뷔해 23년간 234경기를 뛰어 146골을 기록했다. 이번 무단이탈 사태는 대표팀과 클럽 커리어를 통틀어 979골을 기록하며 전인미답의 1000골 고지까지 단 21골을 남겨둔 시점에 발생했다. 스페인 일간 '마르카'에 따르면 헤수스 감독과 프로엔사 축구협회장은 호날두를 마지막으로 설득하기 위해 공항까지 따라갔으나, 호날두의 마음을 돌릴 수 없었다.

축구팬은 호날두의 영원한 라이벌 리오넬 메시(인터 마이애미)가 북중미월드컵을 마치고 손편지를 통해 자신의 아르헨티나 국대 커리어 은퇴를 발표한 것과 비교해 호날두의 철없는 행동을 비판하고 있다. 메시는 이번 A매치 기간에 '은퇴 경기'로 아르헨티나 대표팀과 아름답게 작별할 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com