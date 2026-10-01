[오피셜]"형, 아직도 현역이었어?" 박지성 동료였던 맨유 DF, 韓 황인범 동료 됐다…포르투, 깜짝 영입 발표+등번호 6번

출처=FC포르투 SNS

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EPA연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'(황)인범아, 반가워!' 전 맨유 수비수 크리스 스몰링(37)이 포르투갈 명문 FC포르투에 깜짝 입단했다.

포르투는 A매치 기간인 1일(한국시각), "국제 무대 경험과 세계 최고 리그에서의 검증된 실력을 갖춘" 전 잉글랜드 국가대표 센터백 스몰링을 자유계약(FA)으로 영입했다고 발표했다. "잉글랜드 국가대표로 A매치 31경기를 치르고, 화려한 우승 경력을 자랑하는 스몰링은 프란체스코 파리올리 감독의 수비진에 힘을 실어줄 것"이라고 설명했다. 계약기간은 올 시즌 말까지로, 1년 연장 옵션이 포함됐다. 등번호는 6번을 배정받았다.

스몰링은 유명 클럽 유스팀을 거치지 않고 대성한 케이스로, 2008년 풀럼에서 본격적인 프로 커리어를 시작했다. 2010년 알렉스 퍼거슨 감독의 부름을 받아 맨유에 입단해 꼭 10년간 올드 트라포드를 누볐다. 이 기간에 총 323경기를 뛰며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2회, 유럽유로파리그, FA컵, EFL 1회 우승을 차지했다. '해버지' 박지성과 한솥밥을 먹었다.

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2019년 맨유를 떠나 AS로마에 새 둥지를 틀었고, 2021~2022시즌 조세 무리뉴 감독과 함께 유로파컨퍼런스리그 우승을 경험했다. 2024년부터 지난 2년간 사우디프로리그 알 파이하에서 뛴 스몰링은 2년만에 다시 유럽 무대로 돌아왔다. 그는 과거 페페, 티아구 실바와 같이 후방을 지키는 베테랑 역할을 맡을 것으로 기대된다. 포르투는 2026~2027시즌 개막 후 프리메이라리가에서 7전 전승, 100% 승률을 자랑하며 선두를 달리고 있다.

스몰링은 박지성에 이어 한국인 선수인 미드필더 황인범과 A매치 데이 이후부터 본격적으로 발을 맞추게 된다. 황인범은 컵대회 포함 8경기에 출전해 1골 1도움을 기록 중이다. A매치 데이를 앞둔 지난달 22일 벤피카와의 클래식 더비에서 쐐기골로 팀의 3대1 승리를 이끌며 찬사를 받았다. 황인범은 스몰링에 앞서 하메스 로드리게스, 마르셀루, 라힘 스털링 등 스타 선수들과 호흡을 맞춘 바 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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