"만수르, 맨시티서 손 뗄 수도" 대충격! 강등이 문제가 아니다…최악 시나리오 현실되나

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[스포츠조선 박상경 기자] 맨체스터시티가 암흑기로 돌아가게 되는 걸까.

재무 규정 위반으로 잉글랜드 프리미어리그 퇴출설이 제기되고 있는 맨시티의 매각 가능성까지 거론되고 있다. 앤디 버넘 영국 총리는 1일(한국시각) BBC와의 인터뷰에서 맨시티 매각 가능성에 대해 "매우 우려스러운 일"이라고 말했다. 지난 6월까지 맨체스터 시장을 지냈던 버넘 총리는 "그들은 현대 맨체스터 발전 및 맨시티를 세계적 강팀으로 만드는 데 있어 매우 중요한 파트너였다"고 덧붙였다.

프리미어리그 각 구단들은 맨시티 퇴출을 압박하고 있다. 2009년부터 2018년까지 무려 9시즌 동안 100건이 넘는 장부 조작으로 재무 규정을 위반하면서 프리미어리그, 유럽축구연맹(UEFA) 제재를 피해온 만큼, 합당한 처벌이 이뤄져야 한다는 것이다. 해당 기간 우승 기록(해당 기간 프리미어리그 3회, FA컵 2회, 리그컵 3회) 역시 박탈해야 한다는 주장도 이어지고 있다.

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맨시티는 즉각 항소에 나섰다. 구단은 성명을 통해 "프리미어리그 위원회 의견에 실망과 놀라움을 감출 수 없다"며 제기된 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 맨시티의 항소로 이뤄지게 될 심리는 올 연말에 결정날 것으로 예상되고 있다.

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항소에서도 맨시티의 혐의가 인정될 경우, 사실상 강등 수순을 밟게 될 것으로 전망되고 있다. 2023년 11월 에버턴이 '비교적 경미한' 재무 규정 위반으로 승점 6점 삭감 징계를 받은 바 있다. 100건이 넘는 재무 규정을 위반한 맨시티에 내려질 승점 삭감 조치는 훨씬 더 클 수밖에 없다. 일각에선 단순 승점 삭감이 아닌 올 시즌 성적과 관계 없이 하부리그로 강등되는 중징계가 내려질 수도 있다고 관측하고 있다.

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맨시티의 징계가 확정될 시 구단주인 만수르 빈 자이드 알 나얀 아랍에미리트(UAE) 부통령의 움직임에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 2008년 탁신 친나왓 전 태국 총리로부터 구단 지분을 인수한 그는 시티풋볼그룹을 세워 구단을 탈바꿈시켰을 뿐만 아니라, 홈구장인 에티하드스타디움 주변 개발 사업으로 맨체스터 재개발에 크게 공헌했다는 평가를 받았다. 그러나 맨시티가 징계를 받고 하부리그로 강등된 이후에도 과연 기존의 투자 방침을 유지할 지에 대한 우려가 커지고 있다.

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"시티풋볼그룹과 구단주들이 맨체스터에 행한 투자에 대해 진심으로 감사하다"고 말한 버넘 총리는 맨시티를 둘러싼 현재 상황에 대해 "맨시티 구단, 팬 뿐만 아니라 맨체스터라는 도시 자체에 많은 부분이 걸린 일"이라고 말했다. 하지만 "(맨체스터 시장 재임 이력과 인연 때문에) 내가 개입하는 건 옳지 않다"고 선을 그었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com