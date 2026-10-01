이럴 수가! 일본 벌써 희대의 핑계 준비 韓 결승 평가절하…'日 젊은 선수 위주→한국은 와일드카드도 나온다'

동료들에게 둘러싸인 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Sena Ishibashi celebrates scoring their first goal REUTERS/Andrew Boyers TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 김가을 기자]일본의 백기투항인 것일까.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에 이어 4연속 정상에 도전한다. 마지막 상대는 '숙적' 일본이다. 한국과 일본은 아시안게임 결승전에서 3연속 대결한다.

일본의 '디앤서'는 1일 '일본이 16년 만에 금메달에 도전한다. 하지만 경기 전부터 고전을 예상하는 목소리가 나온다'고 보도했다.

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일본은 9월 30일 열린 우즈베키스탄과의 4강전에서 승부차기 끝에 승리를 챙겼다. 전반 9분 선제 실점함 일본은 후반 43분 이시바시 세나기의 극적골로 동점을 만들었다. 연장전까지 1대1로 팽팽했던 일본은 승부차기 접전 끝에 9-8로 웃었다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki celebrates scoring a penalty during the penalty shootout REUTERS/Andrew Boyers

'디앤서'는 '결승에서 붙을 상대는 한국이다. 일본에 힘든 전개가 예상된다. 아시안게임은 2003년 이후 출생자인 U-23 대표로 치른다. 하지만 일본은 2년 뒤 열리는 LA올림픽을 대비해 21세 이하(U-21) 선수들을 소집했다. 반면, 한국은 해외파를 포함해 전원 U-23 멤버다. 2026년 북중미월드컵에도 출전한 엄지성(스완지시티) 등 와일드카드(24세 이상 선수) 3명을 소집했다. 한국 선수들에겐 아시안게임 금메달을 따면 군 복무가 면제되는 중요한 대회다. 동기부여도 높다. 2014년 인천 대회부터 3연패를 달성했다. 이번에 4대회 연속 결승 진출'이라고 했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 '병역 면제를 걸고 U-23 대표팀에 와일드카드까지 사용한 한국과 경험을 내다본 U-21 일본은 근본이 다르다', '한국은 와일드카드도 쓰니 더더욱 힘든 싸운이 될 것', '일본은 120분을 싸운 뒤 이틀 만에 결승이라 힘들 것', '한-일 조건이 너무 다르다' 등의 반응을 보였다.

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이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한편, 이민성 감독은 "특별한 부분보다는 또 다른 목표가 있다. 어느 팀이든 우리 목표를 이루기 위해서는 이겨야 한다"며 "(부상인 이기혁 양현준) 결승에서도 쓸 수 있을지 나도 궁금하다. 일단 나의 기본 원칙은 선수의 보호다. 중요한 대회지만, 선수들의 몸 상태가 완전치 않으면 보호하는게 임무다. 완전체가 된다면 더할나위 없이 기쁘겠지만, 23명이 엔트리다. 그 안에 있는 선수들이 잘하고 있고, 안되더라도 다른 선수들이 잘해줄 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com