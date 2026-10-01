제대로 삐진 호날두 대표팀 이탈 충격! "때가 되면 진실 말하겠다"…감독과의 불화 현실 됐나→네이션스리그 포기

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]"때가 되면 진실을 말하겠다."

세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 대표팀을 떠났다. 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 사실을 포르투갈 국민들에게 밝혔다.

스페인 마르카는 1일(한국시각) '호날두가 포르투갈 대표팀을 떠난 사실을 자신의 SNS를 통해 직접 확인했다'고 보도했다.

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이로써 호날두는 오는 2일 열리는 포르투갈과 덴마크의 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기에 참여하지 않는다. 호날두는 조르제 제주스 포르투갈 대표팀 감독의 기자회견 이후 포르투갈축구연맹과 대화를 나눈 뒤 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다고 밝혔다.

Portugal's Cristiano Ronaldo runs celebrating a goal later disallowed by the VAR during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

그러면서 호날두는 "때가 되면, 내가 헌신해 온 대표팀을 떠나게 된 이유에 대해 국민에게 진실을 말하겠다"며 "지금은 포르투갈과 모든 팀 동료들에게 행운이 있기를 바랄 때다"고 전했다.

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호날두는 포르투갈 역대 최다 득점자이자 A매치 최다 출전 선수다. 그가 팀을 떠나게 된 이유에 대해 궁금증이 커지고 있다. 물론 호날두가 포르투갈 대표팀을 완전히 떠난다는 의미는 아니다. 이번 A매치 휴식기에만 잠시 이탈한다는 이야기다.

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AFP연합뉴스

앞서 호날두는 제주스 감독과 마찰을 빚었다.

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지난달 28일 노르웨이와의 UEFA 네이션스리그 경기에서 호날두가 출전 기회를 받지 못했기 때문이다. 경기가 끝나자 출전하지 못한 호날두는 경기장을 곧바로 빠져나갔다. 포르투갈 선수들이 관중들에게 인사를 하는 시간이었다. 호날두는 출전할 수 있는 상태였고, 감독도 그를 투입할 생각이었지만, 곤살로 하무스의 활약을 보고 선수 운용 계획을 바꾼 것으로 알려졌다. 이 때문에 제주스 감독과 호날두 사이에 마찰이 일 수 있다는 우려까지 나왔다. 이후 기자회견에서 제주스 감독은 호날두와 아무런 문제가 없다고 밝혔지만, 우려는 현실이 된 것으로 보인다. 기분이 제대로 상한 호날두가 다시 대표팀에 합류하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com