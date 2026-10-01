'대충격' 최악의 불법, 맨시티 뒤 인판티노 FIFA 회장 있다…문서 유출 당사자 "온갖 수단 동원, 벌금형 받도록 유도. 암적 존재" 폭로

AFP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]맨체스터 시티 유죄 판결의 불똥이 지아니 인판티노 국제축구연맹 회장(FIFA)에게 튀고 있다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 30일(이하 한국시각) 독립위원회가 조사한 맨시티 '유죄 판결' 보고서를 공개했다. 맨시티는 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드(약 1조4840억원) 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌린 것으로 드러났다.

115개 재정 규정 위반 혐의 중 114건에서 유죄 판결을 받았다는 보도는 사실이었다. 그러나 맨시티는 어떠한 불법도 없었다고 항변하고 있다. 구단은 "프리미어리그가 제기한 혐의에 대해 결백하며, 이번 사건과 관련한 구단의 모든 입장을 뒷받침하는 반박할 수 없는 방대한 증거가 있다"며 항소하겠다고 밝혔다. 맨시티는 2일까지 항소해야 한다.

Advertisement

EPL 조사는 2018년 독일 '슈피겔'에 맨시티 관련 비리 내용이 담긴 문서가 보도된 후 시작됐다. 단초를 제공한 주인공이 포르투갈의 헤커로 축구 전문 폭로사이트인 '풋볼리크스'를 운영한 루이 핀투다.

핀투가 인판티노 회장을 저격했다. 그는 인판티노 회장이 맨시티는 물론 파리생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA)의 재정 페어플레이 제재를 피하도록 개입했다고 주장했다.

AFP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

핀투는 1일 "2014년 당시 맨시티와 관련된 부정행위를 이미 알고 있던 사람이 있었다. 당시 UEFA 사무총장이었던 악명 높은 인판티노는 자신의 권한을 남용하고 기밀 문서를 유출하는 등 조사위원회를 교묘하게 속여 맨시티와 PSG가 벌금형만 받도록, 그리고 챔피언스리그 출전 금지로 이어질 수 있는 심층 조사를 피하도록 온갖 수단을 동원했다"고 주장했다.

Advertisement

그리고 "이 모든 세부 사항은 풋볼 리크스를 통해서도 공개됐다. UEFA 사무총장 시절과 최근 FIFA 회장 시절의 행적을 고려해 볼 때, 개인적인 생각으로는 인판티노는 축구계의 암적인 존재다. 그는 축구의 미래에 발붙일 곳이 없어야 한다"고 강조했다.

Advertisement

한편, 인판티노 회장의 입지는 더 줄어들고 있다. 조국인 스위스축구협회가 회장 4선 도전 지지를 철회하기로 결정했다. 그는 지난 7월 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표, 엄청난 논란을 일으켰다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 5조6240억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 공식화 했다.

그러나 현실이 되지 않았다. FIFA 대회를 '돈벌이' 수단으로 이용한다는 비판이 거세게 일었다. 결국 그 계획을 철회했지만 그의 행보에 먹구름이 드리워졌다.

Advertisement

인판티노 회장은 FIFA 회장 4선에 도전한다. 하지만 스위스에 앞서 잉글랜드, 웨일스, 프랑스, 세르비아를 비롯한 유럽 여러 나라가 지지를 철회한 바 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com