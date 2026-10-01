"이것도 반칙 안 부나!" 이영표 분노의 한숨 폭발…中 '쿵푸축구'에도 적반하장 "왜 페널티킥 안 줘" 불만

황도윤 '반칙이야!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 황도윤이 중국의 반칙에 고통스러워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

아쉬움에 머리 치는 이민성 감독 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 중국 왕위둥에게 선제골을 허용한 한국의 이민성 감독이 아쉬워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]중국의 '쿵푸축구'에 대한민국이 크게 휘청였다. 하지만 심판은 경고조차 제대로 주지 않았다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 9월 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 한국은 3일 '영원한 라이벌' 일본과 마지막 경기를 치른다. 이민성호는 2014년 인천 대회를 시작으로 4연속 우승을 정조준한다.

출혈 있는 황도윤 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 중국의 반칙에 코를 맞은 한국 황도윤이 그라운드 밖으로 나가 치료를 받고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

경기 뒤 중국 언론은 분노했다. 중국의 '소후닷컴'은 '경기 막판 상대의 핸드볼 의심 상황에 대해 페널티킥이 선언되지 않았다. 이 점을 두고 일부 팬이 불만을 표했다. 참고로 이번 대회는 8강전까지는 비디오 판독(VAR)이 운영되지 않다가 준결승전부터 공식 도입됐다'고 보도했다.

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공교롭게도 이날 중국은 무척이나 거친 플레이를 일삼았다. 한국은 중국의 이른바 '쿵푸축구'에 아찔한 상황을 경험했다. 황도윤(서울)은 펑시아오(산둥 타이산)가 박스 안 슈팅 전에 휘두른 팔꿈치에 코를 정통으로 맞았다. 황도윤은 그 자리에서 쓰러져 코를 부여잡고 큰 고통을 호소했다. 엄지성(스완지시티)과 최석현(울산) 등도 상대의 거친 반칙에 부상을 입을 뻔했다. 실제로 전반 17분 배준호(스토크시티)가 상대 반칙에 중심을 잃고 쓰러지자 이영표 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 불지 않으면 경기하기 어렵다"며 분노의 한숨을 쉬었다.

신경전 벌이는 김지수 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 김지수와 중국 바이헬라무 아부두와일리가 신경전을 벌이고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한국은 중국을 상대로 어려운 경기를 펼쳤다. 전반 22분 왕위둥에게 선제 실점하며 흔들렸다. 그러나 전반 33분 코너킥 상황에서 이영준(그라스호퍼)의 헤더골이 나왔다. 여기에 후반 37분 터진 배준호의 결승골을 묶어 승리했다. 이로써 한국은 4개 대회 연속 결승 진출에 성공, 4연패 도전을 이어가게 됐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 연달아 금메달을 목에 걸었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com