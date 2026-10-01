유럽파 '해줘', 금메달도 '따줘'…이민성호에 우주의 기운이? '무색무취' 전술 앞에 '日 120분 혈투'는 이점 아냐

승리 다짐하는 이민성 감독 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이민성 감독이 경기장에 입장해 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

아쉬워하는 엄지성 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 득점 기회를 놓친 한국 엄지성이 아쉬워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 아시안게임에서 보여준 무색무취 전술 앞에 일본의 120분 혈투가 변수가 될 지는 뚜껑을 열어봐야 안다.

대한민국 아시안게임 축구대표팀과 일본은 지난 9월 30일 나란히 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승 티켓을 손에 쥐었다. 한국은 이날 오후 3시30분 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 준결승전에서 이영준(그라스호퍼) 배준호(스토크시티)의 연속골로 2대1 역전승 거두며 결승에 선착했다. 뒤이어 오후 7시 같은 경기장에서 열린 경기에서 일본이 우즈베키스탄과 1-1 동점으로 승부차기까지 120분 혈투 끝에 9-8로 승리하며 결승에 올랐다. 이로써 3연속 아시안게임 한-일전 결승전이 성사됐다.

오는 3일 오후 7시 도요타 스타디움에서 열릴 결승전을 앞두고 일정상 유리한 쪽은 한국이다. 준결승전 킥오프 시간이 빨랐고, 경기 시간도 짧았다. 한국은 이라크의 기권으로 조별리그를 3경기가 아닌 2경기만 치렀다. 8강 베트남전과 4강 중국전까지 연장승부 한 번 없이 단 4경기, 360분을 소화했다. 반면 일본은 조별리그부터 4강까지 5경기, 480분을 소화했다. 120분을 더 뛴 셈이다. 태극전사들이 조금이라도 더 휴식을 취한 채 결승전에 임할 수 있는 여건이다. 결승전까지 경기 간격을 고려할 때 이는 분명한 이점으로 작용할 수 있다.

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로이터연합뉴스

하지만 경기력 측면에선 한국이 일본에 앞선다고 보기 어렵다. 한국은 4전 전승을 달리면서 12골을 넣고 2골을 헌납했다. 우승후보다운 기록이지만, 내용을 뜯어보면 2% 부족한 모습을 보이고 있다. 카타르(4대1 승), 베트남(4대0 승)전에선 쾌승, 사우디아라비아전(2대0 승)과 중국전에선 신승을 거뒀다. 유럽파인 엄지성(스완지시티) 이영준 배준호(스토크시티) 등이 개인 기량으로 꾸역꾸역 '차이'를 만들기 전까진 고전했다. 빌드업 축구인지, 롱볼 전략인지, 전방 압박을 하겠다는 건지, 역습을 주무기로 삼겠다는 건지 컨셉이 불명확했다. 수비 일변도로 나선 중국의 빈틈을 공략하는 디테일한 전략은 찾아볼 수 없었다. 이민성 감독 부임 후 꾸준히 제기됐던 문제다. 이민성호는 4위 굴욕을 겪은 1월 2026년 U-23 아시안컵 때와 크게 달라진 게 없다는 평가를 받고 있다.

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21세 이하로 구성된 일본은 5전 전승을 거두면서 14골을 넣고 단 1골만을 헌납하며 우승후보다운 전력을 유지하고 있다. 우즈벡전 실점이 이번 대회 유일한 실점이었다. 0-1로 끌려가던 후반 교체술로 추격에 성공, 결국 경기를 뒤집었다. 3골로 엄지성(스완지시티) 등과 득점 공동 선두를 달리는 이시이 히사추구(쇼난 벨마레)를 비롯해 나카지마 요타로, 시나모토 유다이, 나가노 슈토(이상 2골) 등 총 9명이 득점에 관여했다. 한국은 득점자가 6명인데, 12골 중 75% 9골을 3명이 책임졌다. 엄지성 이영준 김명준(헹크)이 나란히 3골씩 넣었고, 나머지 3골 중 두 골은 수비수(김지수 신민하)가 기록했다. 와일드카드 양현준(셀틱)의 햄스트링 부상으로 공격 2선의 무게감이 확 떨어졌다. 이현주(아로카)는 잘 뛰지만 창의성이 떨어지고, 강상윤(전북)은 활동량이라는 주무기를 활용하지 못하는 모습이다. 폼이 떨어진 양민혁(베스테를로)과 실전 감각이 떨어진 박승수(뉴캐슬)는 왜 뽑았는지 의문이다. A대표팀에서 펄펄 날고 있는 김민수(레인저스)를 외면한 이유가 설명이 안된다.

한-일전은 지금까지 치른 4경기와는 완전히 다른 양상으로 펼쳐질 공산이 크다. 일본은 공격 전개 속도는 사우디, 중국과 비교 불가다. 선발과 교체 자원의 실력이 고르다. 침투패스 한 번에 중국 왕위둥(저장)에게 선제실점한 한국 수비진은 집중력을 더욱 높일 필요가 있다. 한-일전 선제실점은 치명타가 될 수 있다. 엄지성의 발끝, 이영준의 헤더, 배준호의 돌파에만 의존하는 똑같은 패턴으론 한계가 있다. 디테일을 살리기 위한 고민이 필요하다. 120분 혈투를 치른 일본 선수들의 체력이 떨어지는 시점을 공략하는 전략도 고민할 법하다. 이번 결승전이 상대국 안방에서 펼쳐진다는 점도 염두에 둬야 한다. 어느 대회나 홈 어드밴티지는 실재한다. '도쿄대첩의 영웅' 이민성 감독은 한국이 3연패한 지난 3개 대회와는 분명 다른 분위기에서 금메달을 노려야 한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com