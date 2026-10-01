'충격 폭로, 호날두 대표팀 캠프 이탈 이유 드러났다' 포르투갈 감독의 이중적 태도에 호날두 배신감 대폭발→감독 패싱→축구협회장 대화 후 떠났다..'사과 약속 어겼다'

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo looks on during the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Lise Aserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo arrives at the Ullevaal Stadium ahead the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT

Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Training - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal coach Jorge Jesus during training Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

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[스포츠조선 노주환 기자]축구 스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 전격적으로 포르투갈 대표팀 캠프를 이탈한 이유가 조금씩 드러나고 있다. 호날두가 호르헤 제수스 감독에게 배신을 당했고 더이상 대표팀에 있을 이유가 없어 페드로 프로엔사 포르투갈축구협회장과 대화 이후 캠프를 떠났다는 것이다.

호날두와 친분이 두터운 것으로 알려진 스페인 매체 라 세스타의 에두 아기레 기자는 제수스 감독이 이중적인 태도를 보였고, 그로인해 호날두가 배신감 갖고 캠프를 떠난 게 이번 사건의 핵심 원이라고 주장했다.

Soccer Football - Nations League - Group A4 - Norway v Portugal - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo on the substitutes bench before the match Lise Aserud/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. TPX IMAGES OF THE DAY

지난 시즌까지 알 나스르에서 감독과 선수로 함께 했던 제수스 감독은 직전 노르웨이전에서 호날두를 기용하지 않은 것에 대해 개인적으로 호날두에게 사과하고 공개적으로 사과하겠다는 약속을 했다고 한다.그런데 정작 기자회견에선 약속과 다른 이중적인 태도를 보였고, 그걸 듣고 난 호날두는 배신감에 캠프를 떠난 것이다.

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epa13273006 Jorge Jesus, Portugal national soccer team coach, attends a press conference at Parken stadium in Copenhagen, Denmark, 30 September 2026. Portugal will face Denmark in a Nations League match on 01 October. EPA/PAULO NOVAIS

아기레 기자에 따르면 호날두는 제수스 감독, 프로엔사 협회장과 만나 감독의 사과를 받았다고 한다. 사과의 골자는 노르웨이전에서 30분 동안 몸을 풀게 해놓고 경기에 출전시키지 않은 건 호날두를 무시한 것으로 간주했다는 부분이었다고 한다. 게다가 공개적인 사과로 자신의 잘못을 인정하겠다고 약속까지 했다고 한다. 아기레 기자는 "그런데 감독은 기자회견에서 헛소리를 늘어놓았고, 호날두가 배신감을 느껴 폭발한 것이다. 다른 이유는 없다"고 폭로했다.

호날두는 이날 자신의 SNS를 통해 "대표팀의 기자회견이 끝난 후, 포르투갈축구협회장과의 대화를 거쳐 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다"면서 "때가 되면 포르투갈 국민 모두에게 내가 떠나게 된 이유에 대한 진실을 말하겠다"고 말했다. 제수스 감독은 하무스(AC밀란)를 오느 덴마크전에서도 호날두보다 우선 기용될 것이라고 밝혔다. 그는 "호날두가 필요하면 투입할 것이고, 필요하지 않다면 투입하지 않을 것"이라고 했다.

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포르투갈축구협회는 성명을 통해 호날두의 이탈을 확인했다. 협회는 "덴마크 및 노르웨이와의 두 경기에 대한 준비는 남은 24명의 선수단과 함께 계획대로 진행된다. 대표팀 전체는 다음 경기에서 설정된 목표 달성에 완전히 집중하고 있다"고 밝혔다.

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Portugal's Cristiano Ronaldo reacts after failing to score during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

제수스 감독은 덴마크와의 네이션스리그 경기(2일)를 앞두고 30일(현지시각) 사전 기자회견에서 기자들에게 "어떠한 사건도 없었다. 선수라면 누구나 몸을 풀고도 경기에 나가지 못하면 기뻐할 사람은 없다"고 말했다. 그는 노르웨이전을 앞두고 호날두에게 선발로 출전하지는 않지만 경기 후반에 교체 투입될 수 있다고 사전 언질을 주었다고 한다. 그런데 그는 "그 후 감독으로서 그를 투입하지 않기로 결정했다. 소란을 피울 일이 아니다"라고 말했다. 제수스 감독은 호날두가 훈련을 거부했다는 추측 역시 일축했다. 이 기자회견을 한 후 호날두는 대표팀 캠프를 떠나 스페인 마드리드로 향했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com