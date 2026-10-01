'맨시티 비위 사건' 욕먹는 과르디올라 날벼락 "조작된 시절, 사기꾼에 불과"…우승 업적 회계사들이 만들어

사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 재정 관련 비위 사건이 펩 과르디올라 전 감독에게까지 영향을 미치기 시작했다.

스페인 마르카는 1일(한국시각) 영국 더 타임스에 실린 과르디올라 감독에 대한 강도 높은 칼럼을 소개했다. 칼럼니스트 매튜 사이드는 과르디올라의 업적을 "얼룩진 유산"이라고 언급했다. 과르디올라가 구단의 비위 사실을 알고 있었다면 사기꾼이고, 몰랐다면 이를 알아차리지 못한 근시안적인 인물이 아니냐고 비판했다.

맨시티의 재정 관련 비위에 대한 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 조사는 2009년부터 2018년까지 이어졌다. 과르디올라가 잉글랜드 구단에 몸담았던 기간을 포함한다. 이 기간 과르디올라는 맨시티를 리그 우승에 올려놨다.

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로이터연합뉴스

이에 대해 사이드는 "이제 우리는 그가 조작된 계약으로 자금을 조달하고, 조작된 회사들로부터 자금을 공급받은 것을 알고 있다"며 "이제는 조작된 시절이라고 부를 수밖에 없으며 조작된 구단을 이끌었다는 사실만 있다"고 주장했다.

맨시티는 지난 10년여 동안 10억유로(약 1조6300억원)가 넘는 금액을 부정하게 처리한 것으로 드러났다. 매출을 부풀렸고, 이를 바탕으로 과감한 선수 영입을 단행해 강팀을 만들었다.

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사이드는 "두 가지 가능성이 있다. 과르디올라가 알고 있었다면 그는 사기꾼일 뿐이다"며 "반대로 몰랐다면 그는 근시안적인 사람인 셈"이라고 지적했다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City vs Huddersfield Town - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 6, 2018 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates with the trophy, players and staff after winning the Premier League title Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo

최근 과르디올라는 일련의 맨시티 사태에 대해 지지를 보냈다. 과르디올라는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "모든 맨체스터 시티 팬들이 내가 함께 한다는 사실을 알았으면 한다"며 "나는 언제나 제 클럽, 구단주, 회장 등과 우리 팬 여러분 편에 서 있고 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다. 이어 "우리는 이 시련을 함께 극복할 것"이라며 "여러분 모두를 사랑한다"고 덧붙였다.

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과르디올라가 맨시티에서 이룬 업적은 무시하지 못한다. 하지만, 맨시티의 징계가 유력해지면서 구단이 이룬 모든 업적이 부정당하고 있다.

사이드는 "과르디올라는 의심할 여지 없이 여러 클럽에서 성공을 거둔 위대한 감독이다"면서도 "하지만 맨시티에서 진정한 마법을 만들어낸 것은 감독이 아니라 회계사들이었다"고 비판했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com