'호날두도 참을만큼 참았다' 초유의 국대 무단이탈 전말 공개, "헤수스가 CR7 하찮게 대해, 공개사과 약속 안 지켰다"

출처=ESPN

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[스포츠조선 윤진만 기자]'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 초유의 국대 무단이탈 사태를 일으킨 배경엔 호르헤 헤수스 포르투갈 대표팀 감독(72)의 '배신'이 있었다는 주장이 제기됐다.

호날두와 절친한 친구 사이로 알려진 에두 아기레 기자는 1일(한국시각), 스페인 매체 '엘 치링기토'와의 인터뷰에서 호날두가 포르투갈 훈련 캠프를 떠나게 된 배경, 호날두와 헤수스 감독 사이에 벌어진 일을 공개했다. 호날두는 덴마크 대표팀과의 유럽네이션스리그 경기를 앞둔 이날 덴마크 코펜하겐에 있는 대표팀 숙소를 떠났다. 90분 내내 벤치에 대기한 지난 노르웨이전 상황과 관련해 페드로 프로엔사 포르투갈축구협회장과 면담을 한 호날두는 헤수스 감독이 사전 기자회견에서 자신을 또 벤치에 앉혀두겠다고 공개 선언하자 짐을 싸서 돌연 떠나버리며 포르투갈 축구계를 충격에 빠트렸다.

아기레는 "호날두는 1년 뒤 팬들이 모두 지켜보는 가운데 작별 인사를 하고 싶지 않았을까 싶다. 누구라도 모욕감을 느낄 수 있는 상황이다. 내가 호날두였다면, 더 일찍 캠프를 떠났을 것"이라고 운을 뗐다. "만약 그들(포르투갈 코치진)이 나를 30분 동안 몸을 풀게 했다면…. 스타 선수를 30분씩이나 몸 풀게 했다면 말이다. '선발로 뛰지 않을 거야'라고 합의하는 것과, '이봐, 가서 30분 동안 몸 좀 풀어'라고 해놓고는 경기가 끝날 때까지 그저 바보처럼 서 있게 만드는 건 완전히 다른 문제다. '호날두'이지 않나? 모든 선수가 다 똑같은 건 아니다. 포르투갈 대표팀이 월드컵이나 유로 대회에서 탈락할 때, 비난의 화살은 헤수스 감독이나 로베르토 마르티네스 전 감독, 주앙 펠릭스, 베르나르두 실바에게로 향하지 않는다. 오직 호날두에게 쏟아진다. 모든 포르투갈 신문과 방송사는 좋든 싫든 호날두에 대해 보도한다. 그러니 당신(감독)이 해야 할 일은 당신의 스타를 잘 챙기는 거다. 당신의 전설을 예우해야 하는 거다"라고 목소리를 높였다.

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AFP연합뉴스

이어 "호날두가 축구계와 조국, 포르투갈 국민을 위해 얼마나 온 마음과 영혼을 쏟아붓는 사람인지 알아야 한다. 헤수스, 당신 말이야! 41세의 나이에 그 수준을 유지한다는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 24시간 내내 축구를 생각하고, 철저히 자기 관리를 하며, 희생을 감수하고, 이 스포츠를 위해 모든 것을 바쳐왔다. 그런데 고작 그런 식으로 하찮은 존재 취급을 하다니, 헤수스가 한 행동은 수치스럽고, 배신이나 다름없다. 그는 '감독으로서의 자만심'을 채우려 했다. 실질적인 영향력은 없으면서도 자기가 우두머리라는 걸 분명히 보여주고 싶었던 거다. 호날두를 희생양 삼아 자신의 권위를 내세우려 했다"라고 비판했다. "이 모든 건 호날두에게 악감정을 품은 소수의 포르투갈 기자, 일부 대중의 입맛을 맞추기 위한 것이었다. 이제 호날두도 참을 만큼 참았다. 그는 샌드백이 아니다. 호날두는 이미 10년 전에 자신의 위대한 업적을 확고히 세웠다. 수많은 골과 막대한 부, 트로피, 그리고 훌륭한 가족까지. 그는 무엇이든 할 수 있는 사람이다. 정말로 감독이 전 세계가 지켜보는 앞에서 그를 깎아내리고, 24시간 뒤 기자회견에서 가슴을 펴고 자신이 그를 무시했다며 자랑스럽게 떠들게 내버려 둘 셈인가? 다시 말하지만, 내가 호날두였다면 진작에 떠났을 거다. 내 생각에 그는 정말 많은 것을 감내했다. 정말 많은 일을 참아냈다"라고 했다.

아기레 감독은 헤수스 감독이 호날두 사이의 '지켜지지 않은 약속'에 대해 언급했다. "어제, 화요일 밤에 회의가 열렸다. 축구협회장, 감독, 호날두가 참석한 자리였다. 헤수스는 이 회의에서 호날두에게 사과했다. 경기에 투입하지 않으면서 30분이나 몸을 풀게 했던 결례에 대해 사과한 거다. 단순히 개인 대 개인으로 사과하는 데 그치지 않고 공개적으로도 사과하겠다고, 즉 자신의 실수를 공개적으로 인정하겠다고 말했다. 그게 헤수스가 호날두에게 한 약속이었다"며 "하지만 헤수스는 기자회견장에 나가 아무도 믿지 않을 거짓말들을 늘어놓았다. 그래서 호날두가 폭발한 거다. 배신감을 느꼈기 때문에 폭발한 거다"라고 했다. 아기레는 끝으로 "(회의 후)12시간이 지나 기자회견에서 자기가 감독이고 호날두는 그저 평범한 선수 중 한 명일 뿐이라며 오만한 태도를 보이고, 호날두를 더 나쁜 사람처럼 보이게 만들었다. 이건 '짐 싸서 떠나라'는 식의 태도다. 내가 그걸 배신이라고 부르는 이유가 바로 그것"이라고 말했다.

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호날두는 캠프를 떠나면서 개인 SNS를 열어 "포르투갈 축구대표팀 감독(호르헤 헤수스)의 기자회견, 그리고 포르투갈축구협회장(페드로 프로엔사)과의 대화 끝에 대표팀 캠프를 떠나기로 했다. 언제나 헌신해 온 대표팀을 떠나게 된 이유에 대한 진실은 적절한 시기에 포르투갈 국민께 말씀드리겠다. 지금은 포르투갈과 모든 동료에게 행운을 빌어줄 때"라고 밝혔다. 포르투갈 매체는 호날두가 무단 이탈로 최대 6개월 출장정지 징계를 받을 수 있으며, 이번 행동이 은퇴를 선언한 셈이라고 보도하고 있다. 호날두는 2003년 국가대표로 데뷔해 23년간 234경기를 뛰어 146골을 기록했다. 포르투갈은 호날두가 벤치를 달군 노르웨이전에서 2대1 승리했다. 헤수스 감독은 이날 결승골을 넣은 곤살루 하무스가 덴마크전에서도 선발로 나설 것이며, 호날두는 경기 상황에 따라 투입할 수도 있고 투입하지 않을 수도 있다고 말했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com