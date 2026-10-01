손흥민만 정답이 아니다...변화 필요한 모레노호 최전방, 조합 구성-이강인 활용에 따른 투톱 전략 관건

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독, 손흥민이 대화를 나누고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민(LA FC)만 정답은 아니다. 모레노호 최전방을 책임질 최적의 공격 조합을 찾기 위해 변화도 필요하다.

한 번의 대승과 대패가 교차했다. 기쁨은 짧았고, 실망감은 깊었다. 로베르트 모레노 임시 감독이 지휘봉을 잡은 후 첫 A매치 기간, 한국은 에콰도르를 3대0으로 꺾고, 우루과이에 1대4로 대패했다. 아쉬운 포인트가 명확했다. 4-4-2는 두 경기만에 치명적인 약점을 노출했다. 공수 밸런스가 무너졌다. 측면 약점을 파고든 우루과이의 공세에 속수무책으로 무너졌다. 후반에도 경기력의 반전 폭은 크지 않았다. 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열리는 베네수엘라전에 대한 우려의 시선이 늘 수밖에 없었다.

경기력 낙폭이 가장 컸던 부분은 무실점에서 4실점까지 추락한 수비였지만, 꾸준히 아쉬웠던 것은 최전방이었다. 모레노 감독은 2경기 동안 유일하게 4-4-2의 '2', 최전방 투톱만 그대로 유지했다. 에콰도르전과 우루과이전 모두 손흥민과 오현규(베식타시) 선발 카드를 꺼냈다. 첫 경기에선 나름의 이유가 있었다. 모레노 감독은 공격수 자원으로 손흥민 오현규 조규성(미트윌란) 오세훈(시미즈) 이동경(울산)을 뽑았다. 그중 조규성은 경기를 뛸 수 없는 상태라 첫 경기 후 소집해제 됐다. 오세훈도 오랜 기간 대표팀과 격조했고, 이동경은 전문 공격수가 아니다. 최근 대표팀 최전방에서 가장 많은 시간을 뛴 두 선수를 내세웠다. 어색한 선택이 아니었다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

문제는 첫 경기부터 두 선수의 시너지가 아쉬웠다는 점이다. 손흥민과 오현규는 득점과 전방 압박에 집중했다. 상대 센터백을 압박하며 기회를 노렸지만, 위협적인 공격이 거의 나오지 못했다. 공격 시 명확한 동선이 나눠지지 않으며 흐름이 꼬이는 모습도 적지 않았다. 높이라는 옵션도 삭제된 상태에서 두 선수는 2경기 내내 전반 존재감은 '0'에 가까웠다. 에콰도르전 후반이 그나마 위안이나, 당시 터진 두 선수의 득점은 전술적인 성과는 아니었다. 개인 기량, 세트피스에 기인한 장면이었다.

두 번째 경기는 상황이 더 나빴다. 중원과 수비 탈압박 능력이 뛰어난 우루과이였다. 투톱의 전방 압박을 벗어나는 데 주저함이 없었다. 두 선수가 압박에 실패하면 중원은 자연스레 숫자 싸움에서 밀려났다. 뒷공간을 허용할 수밖에 없는 이유가 투톱 구성에서부터 나온 셈이다. 중원에서 밀린 한국이 다시 전방까지 올라가 위협적인 기회를 만드는 것도 어려운 일이었다. '에이스' 이강인에게도 문제를 야기했다. 아틀레티코 마드리드에서 그는 최전방과 우측을 오간다. 프리롤처럼 공격에만 치중할 수 있는 최적의 조건이 마련된다. 반면 우루과이전에 이강인은 공격과 더불어 측면에서 수비까지 부담해야 했다. 100%의 기량을 뽐내기 어려웠다. 결국 현재로선 투톱 중 한 자리는 이강인의 몫이 되는 것이 최상의 선택이다.

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베네수엘라전은 90분 내내 주도하는 흐름, 확실한 승리가 절실하다. 그 시작점은 득점과 방향성을 결정지을 투톱의 변화가 필수적이다. '임기'의 3분의 1을 지나쳤다. 모레노 감독이 변화와 결단을 보여주지 못한다면, 한국 축구의 새로운 해답으로 기대하기는 쉽지 않다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com