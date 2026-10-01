[오피셜]김해FC, 손현준 감독과 결별.. 최하위 팀 성적 부진 책임 물었다

이미지제공=김해FC

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[스포츠조선 노주환 기자]K리그2(2부)에 참가하고 있는 김해FC가 손현준 감독과 결별했다.

김해 구단은 1일 "최근 팀의 성적 부진 및 향후 운영 방향에 대해 손현준 감독과 심도 있는 논의를 진행한 결과, 구단과 감독 모두 쇄신과 새로운 도약이 필요한 시점이라는 데 공감대를 형성해 상호 합의 하에 계약을 해지하기로 결정했다"고 밝혔다.

이번 결별의 가장 큰 배경은 2026시즌 팀 성적 부진이다. 김해는 1일 현재 25경기에서 2승7무16패(승점 13)로 최하위(17위)를 기록 중이다. 구단과 손 감독은 연이은 패배로 인한 침체된 분위기를 타개하고, 구단의 장기적인 생존을 위한 돌파구 마련이 시급하다는 데 뜻을 같이 해 이별을 택했다. 손현준 감독은 "팬과 구단의 기대에 부응하지 못해 송구스럽다. 지금이 팀에 새로운 변화와 자극이 필요한 적기라고 판단해 물러나기로 결심했다"고 말했다.

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김해FC 감독에서 물러난 손현준 사진제공=한국프로축구연맹

손현준 감독은 지난 2025년 김해를 K3리그 우승으로 이끌며 프로 진출의 교두보를 마련했다. 손 감독은 1일 선수들과 마지막 인사를 했다.

김해 구단은 최명성 수석코치를 감독대행으로 임명해 잔여 경기 일정을 소화할 예정이다. 또 2027시즌을 대비해 최대한 빠른 시일 내에 신임 감독 선임 작업을 진행하기로 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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