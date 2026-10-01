대한민국 큰일 났다! 황인범 돌아오니 김민재 부상 우려…모레노 감독 "몸 상태 확인 뒤 출전 여부 결정"

베네수엘라전 앞둔 모레노 감독 (울산=연합뉴스) 김용태 기자 = 축구 국가대표팀과 베네수엘라의 평가전을 하루 앞둔 1일 울산종합운동장에서 열린 대표팀 기자회견에서 로베르트 모레노 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 yongtae@yna.co.kr(끝)

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]황인범(포르투) 돌아왔더니 김민재(바이에른 뮌헨)의 상황이 완전치 않다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 A대표팀은 2일 울산문수축구경기장에서 베네수엘라와 친선경기를 치른다. 한국은 지난달 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)를 상대로 1승1패를 기록했다.

결전을 앞둔 모레노 감독은 "11명 모두 수비를 하고 11명 모두 공격한다는 콘셉트로 봐 주면 좋겠다. 선수들이 본인의 개인적인 성과나 목표가 아니라 팀의 성과나 목표에 중점을 맞춘다면 좀 더 승리에 가까운 경기를 할 수 있을 것으로 생각한다. 경기장에 가면 우리가 아닌 11명의 상대편이 있기 때문에 쉬운 것만은 아니다. 그렇지만 우리 아이덴티티는 전원 공격과 전원 수비"라고 말했다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

반가운 소식이 있다. '중원의 황태자' 황인범의 복귀다. 그는 부상으로 앞선 두 경기에는 나서지 못했다. 모레노 감독은 "어제(9월 30일) 훈련을 했고 오늘도 훈련할 예정이다. 선수 본인의 느낌과 컨디션이 가장 중요하다. 오늘 훈련을 통해 확인할 수 있을 것"이라고 말했다. 모레노 감독은 에콰도르-우루과이를 상대로 4-4-2 전술을 활용했다. 황인범이 없는 사이 이재성(마인츠)-박진섭(저장), 이재성-김봉수(대전) 조합을 번갈아 활용했다. 하지만 절반의 성공이었다. 공수를 쉼없이 오가는 활동량, 압박, 패스 능력 등을 고르게 갖춘 황인범의 복귀는 큰 힘이 될 것으로 보인다.

변수는 '수비 핵심' 김민재의 몸상태다. 김민재는 우루과이와의 경기에 선발로 나섰지만, 후반 시작과 동시에 교체됐다. 모레노 감독은 "훈련을 통해 몸 상태를 확인한 뒤 출전 여부를 결정하겠다. 각자 소속팀도 있는 만큼, 선수 보호를 우선해서 생각하고 있다"고 했다.

취재진 질문에 답하는 모레노 감독 (울산=연합뉴스) 김용태 기자 = 축구 국가대표팀과 베네수엘라의 평가전을 하루 앞둔 1일 울산종합운동장에서 열린 대표팀 기자회견에서 로베르트 모레노 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 yongtae@yna.co.kr(끝)

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한편, 베네수엘라는 직전 일본과 친선경기를 치렀다. 1대2로 역전패했다. 모레노 감독은 "(베네수엘라) 굉장히 젊은 팀이고 강도도 높은 팀이다. 일본을 상대로는 스리백을 썼지만, 보통은 포백을 쓰는 팀이다. 공격은 4-3-3, 수비할 때는 4-4-2를 주로 쓴다. 그라운드 전역에서 일대일 마크를 하는 팀이라 공간을 찾기가 쉽지 않은 경기가 될 것"이라고 내다봤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com