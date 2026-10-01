'역대 최악의 대회' 日 굴욕…'3만 8000명 직관' 대한민국과 결승전 '어느 때보다 많은 관객을 맞이할 기회' 반전 기대

동료들에게 둘러싸인 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

크로스 올리는 엄지성 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 엄지성이 크로스를 올리고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본도 대망의 축구 한-일전에 관중 반전을 기대하고 있다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전을 치른다. 두 팀은 3회 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다.

이번 대회 사실상 '피날레'다. 승패는 물론이고 흥행 여부도 관심이 모아진다. 이번 대회는 시작도 전부터 각종 문제로 논란을 야기했다. 선수단 숙소, 배차, 관중 등 문제가 줄줄이 이어졌다. 4일 예정된 폐막식도 벌써 구설에 올랐다. 일본 언론 '마이니치신문'은 '폐회식에 자원봉사자 무료 초청 문제를 둘러싸고 대회 조직위원회가 어처구니 없는 대응을 하고 있다. 자원봉사자들에게 최근 폐막식 무료 초대 메일이 전달됐다. 하지만 조직위 홍보 담당자는 1일 기자회견에서 해당 사안이 아직 검토 중이며, 승인되지 않았다고 발언했다. 이에 자원봉사자들이 당황하고 있다'고 보도했다. 연이은 논란에 현지에서도 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 이어지고 있다.

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붙잡힌 이현주 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주가 수비 돌파를 시도하던 중 중국 마오웨이제에게 붙잡혀 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 1일 '아시안게임의 빈자리가 화제가 되고 있다. 개회식부터 빈 좌석이 많았다. 대회가 진행될수로 빈자리 얘기는 끊이지 않았다. 대한민국과 일본의 여자 축구 준결승전에는 1000명도 오지 않았다는 얘기가 나왔다. 일본 남자 축구 대표팀은 준결승까지 5경기에서 평균 1만5959명을 모았다'고 했다. 이 매체는 '트랜스퍼마켓' 기록과 대회 공식 발표를 바탕으로 관중수를 집계했다. 그 결과 남자 축구는 총 7만9795명, 경기 평균 1만5959명이 경기장을 찾았다.

이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'풋볼채널'은 '도요타 스타디움은 최대 4만4380명을 수용할 수 있다. 여기서 치른 네 경기 평균 관중은 약 1만6061명이다. 최대 수용 인원의 약 36%다. 개최일에 따라 차이가 있다. 이후 경기장이 오사카로 바뀌어 단순 비교는 어렵다. 하지만 평일 저녁 경기에서 1만5000명 이상이 모였다. 아시아챔피언스리그 경기도 이 정도 수준은 아니었다'고 했다.

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이 매체는 '3년 전 항저우 대회 한-일전에는 많은 관중이 몰렸다. 약 3만 8000명이 경기장을 찾았다. 일본은 이번에 홈에서 다시 한번 한국과 붙는다. 이번 한-일전은 어느 때보다 많은 관객을 맞이할 기회다. 전 대회를 뛰어넘는 관중이 모일까'라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com