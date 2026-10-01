[오피셜]'토트넘, 정말 안 풀린다' 개막 5경기 무승→꼴찌 추락→주전 센터백 네덜란드 국대 판 헤케 다리 부상→대표팀 소집 해제..'맨유전 앞두고 비상'

Soccer Football - Nations League - Group A2 - Serbia v Netherlands - Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Serbia - September 27, 2026 Netherlands' Jan Paul van Hecke celebrates after the match with Micky van de Ven REUTERS/Marko Djurica

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘 팬들에게 슬픈 소식이다. 토트넘 주전 센터백인 네덜란드 국가대표 수비수 얀 폴 판 헤케가 부상으로 대표팀 소집 해제됐다.

네덜란드축구협회는 1일(한국시각) 판 헤케(토트넘)의 소집 해제를 공식 채널을 통해 공지했다.

축구협회는 성명을 통해 "판 헤케는 대표팀 선수단과 함께 테살로니키로 이동하지 않는다. 세르비아와의 원정 경기 도중 부상을 입었으며 토트넘 홋스퍼로 복귀할 예정이다. 쾌유를 빈다"고 밝혔다. 판 헤케의 부상 부위는 다리다.

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Netherlands' Jan Paul van Hecke heads the ball above Serbia's Dusan Tadic during the Nations League soccer match between Serbia and the Netherlands in Belgrade, Serbia, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic)

판 헤케는 이번 A매치 기간 동안 네덜란드가 치른 두 경기에 모두 선발 출전했다. 네덜란드는 먼저 독일과의 유럽네이션스리그 1라운드 경기서 1대1로 비겼고, 이어 세르비아전에선 2대1 승리했다. 네덜란드는 2일 그리스와 네이션스리그 3라운드 원정 경기를 갖는다.

판 헤케는 토트넘이 이번 여름 이적시장에서 야심차게 영입한 센터백이다. 브라이턴에서 이적해오면서 로베르토 데 제르비 감독과 토트넘에서 재회했다. 그는 이적 후 이번 시즌 리그 전 경기에 선발 출전해왔다. 토트넘으로선 판 헤케의 부상이 큰 걱정거리다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur's Jan Paul van Hecke in action with Newcastle United's Nick Woltemade Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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토트넘은 이번 휴식기를 마치고 오는 11일 맨유와 프리미어리그 원정 경기를 갖는다. 토트넘은 이번 시즌 개막 후 5경기에서 2무3패로 최하위 20위로 추락했다. 맨유도 1승2무2패로 리그 12위로 부진하다. 둘 다 물러설 수 없는 중요한 일정이 돼 버렸다. 데 제르비 감독은 이미 흔들리고 있는 수비진에 판 헤케까지 빠지게 될 경우 더 골머리가 아프게 된다.

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토트넘은 이번 시즌을 앞두고 판 헤케는 물론이고 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 사비우 등을 영입하며 3억파운드가 넘는 큰 돈을 투자했다. 하지만 데 제르비 감독은 아직 결실을 보지 못했고, 부상까지 당해 공백이 발생할 수 있게 됐다. 토트넘의 리그 첫 승으로 가는 길이 쉽지 않다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com