[오피셜]'토트넘, 정말 안 풀린다' 개막 5경기 무승→꼴찌 추락→주전 센터백 네덜란드 국대 판 헤케 다리 부상→대표팀 소집 해제..'맨유전 앞두고 비상'

[스포츠조선 노주환 기자]토트넘 팬들에게 슬픈 소식이다. 토트넘 주전 센터백인 네덜란드 국가대표 수비수 얀 폴 판 헤케가 부상으로 대표팀 소집 해제됐다.
네덜란드축구협회는 1일(한국시각) 판 헤케(토트넘)의 소집 해제를 공식 채널을 통해 공지했다.
축구협회는 성명을 통해 "판 헤케는 대표팀 선수단과 함께 테살로니키로 이동하지 않는다. 세르비아와의 원정 경기 도중 부상을 입었으며 토트넘 홋스퍼로 복귀할 예정이다. 쾌유를 빈다"고 밝혔다. 판 헤케의 부상 부위는 다리다.
판 헤케는 이번 A매치 기간 동안 네덜란드가 치른 두 경기에 모두 선발 출전했다. 네덜란드는 먼저 독일과의 유럽네이션스리그 1라운드 경기서 1대1로 비겼고, 이어 세르비아전에선 2대1 승리했다. 네덜란드는 2일 그리스와 네이션스리그 3라운드 원정 경기를 갖는다.
판 헤케는 토트넘이 이번 여름 이적시장에서 야심차게 영입한 센터백이다. 브라이턴에서 이적해오면서 로베르토 데 제르비 감독과 토트넘에서 재회했다. 그는 이적 후 이번 시즌 리그 전 경기에 선발 출전해왔다. 토트넘으로선 판 헤케의 부상이 큰 걱정거리다.
토트넘은 이번 휴식기를 마치고 오는 11일 맨유와 프리미어리그 원정 경기를 갖는다. 토트넘은 이번 시즌 개막 후 5경기에서 2무3패로 최하위 20위로 추락했다. 맨유도 1승2무2패로 리그 12위로 부진하다. 둘 다 물러설 수 없는 중요한 일정이 돼 버렸다. 데 제르비 감독은 이미 흔들리고 있는 수비진에 판 헤케까지 빠지게 될 경우 더 골머리가 아프게 된다.
토트넘은 이번 시즌을 앞두고 판 헤케는 물론이고 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 사비우 등을 영입하며 3억파운드가 넘는 큰 돈을 투자했다. 하지만 데 제르비 감독은 아직 결실을 보지 못했고, 부상까지 당해 공백이 발생할 수 있게 됐다. 토트넘의 리그 첫 승으로 가는 길이 쉽지 않다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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