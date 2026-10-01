모레노호에 0-3 참패해 놓고…"일본이 한국보다 강하다" 에콰도르 매체 보도, "공 뺏고 단 몇 초만에 득점하는 팀"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 에콰도르 가야르도 감독과 인사를 나누는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 윤진만 기자]로베르트 모레노 감독 데뷔전에서 3대0 승리를 선물한 에콰도르가 다음 상대인 일본에 대한 강한 경계심을 표하고 있다.

마르셀로 가야르도 감독이 이끄는 에콰도르 축구대표팀은 1일 오후 7시10분 일본과 A매치 친선경기(기린컵)를 펼친다. 지난달 24일 수원에서 열린 한국과의 경기 이후 처음 치르는 A매치다. 당시 에콰도르는 후반 들어 오현규 손흥민 이동경에게 연속 실점하며 완패했다.

에콰도르 매체 '볼라비프'는 경기를 앞두고 "에콰도르에는 더욱 힘든 경기가 될 것"이라고 보도했다. "일본은 한국보다 강한 팀이며, 기린컵 홈 경기라는 이점도 있다"라며 일본을 난적이라고 표현했다.

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에콰도르의 다른 매체 '메트로 에콰도르'도 "에콰도르 앞에 더 혹독한 시험대가 기다리고 있다"라고 전했다. "일본은 아시아에서 가장 경쟁력있는 국가대표팀 중 하나"라고 평가하며, 쿠보 타케후사, 카마다 다이치, 도안 리츠, 다나카 아오, 마에다 다이젠, 우에다 아야세, 나카무라 케이토 등 두터운 유럽파 스쿼드를 언급했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 세 번째 골을 성공시킨 이동경. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

이 매체는 또 모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본에 대해 강한 압박, 안정적인 볼 소유, 측면 공격 능력뿐 아니라 장시간 수비 상황에서도 조직력을 유지하는 능력을 갖췄다고 분석했다. 아울러 일본이 "미드필드 지역에서 공을 탈취한 직후 단 몇 초만에 결정적인 득점 기회로 연결할 수 있다"라고 경고하며 에콰도르가 수비 진영에서 안일한 실수를 범하지 않도록 주의를 기울여야 한다고 강조했다.

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일본은 24일 우루과이를 3데1로 꺾고, 28일에는 베네수엘라를 2대1로 잡았다. 이날 승리시 남미팀을 상대로 3연승을 달성한다. 모리야스 감독은 타니무라 카이나, 스즈키 유야, 쿠보, 도안, 사노 카이슈, 다나카, 나카무라 케이토, 세코 아유무, 이타쿠라 코, 이토 히로키, 스즈키 자이온 등을 선발로 기용했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com