"후지산이 무너집니다" 농구→야구에 이어 축구도 한-일전 결승...아시안게임 금빛 피날레 장식할까

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]운명의 장난이 얄궂다. 종착역이 한-일전이다. 대한민국 남자 축구가 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 피날레를 장식한다. 대한민국은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 결승전을 치른다.

가깝고도 먼 나라 일본, 아픈 과거가 있기에 공존할 수 없다. 예전보다 의미가 많이 퇴색됐다고 해도, 한-일전은 한-일전이다. '가위바위보도 지지 말라'고 했다. 한-일전에서 승리하면 영웅, 패하면 역전이 된다. 이번 대회 내내 한국과 일본은, 특히 구기 종목에서, 벼랑 끝에서 만났다. 한국의 미소가 더 많았다. 남녀 농구, 야구 대표팀이 일본을 꺾고 기분 좋은 금메달을 챙겼다. 한-일전이라 눈과 귀는 더 몰렸다. 여자 농구 결승전 전국 최고 시청률은 무려 19%가 넘었다.

한-일전의 백미는 역시 축구다. 한국은 4강에서 중국에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)가 연속골을 넣었다. 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 9-8로 승리했다. 아시아 '투톱'답게 한국과 일본은 3개 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다. 아시안게임을 향한 자세는 다르다. 병역 혜택이 걸려 있는 한국은 유럽파를 포함한 연령대 최고의 선수들에 와일드카드(24세 이상 선수)까지 더한 최강의 전력을 구축했다. 일본은 2년 뒤 펼쳐지는 올림픽을 위한 징검다리로 활용한다. U-21(21세 이하) 선수들이 나선다.

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객관적 전력서 앞선 한국이 두 대회 모두 금메달을 목에 걸었지만, 쉬운 승부는 없었다. 손흥민(LA FC)이 나섰던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 연장 접전 끝에 이승우(전북) 황희찬(샬케)의 연속골로 2대1로 승리했고, 이강인(아틀레티코 마드리드)이 출전한 2022년 항저우 대회에서는 정우영(우니온 베를린) 조영욱(서울)의 골을 앞세워 2대1 역전승을 거뒀다.

이번 대회 한국은 내용은 좋지 않았지만, 그래도 결과를 놓치지 않으며 무난히 결승까지 올랐다. 승부처에서 특히 강했다. 반면 일본은 8강에서 판정 논란 끝에 북한에 1대0 신승을 거뒀고, 우즈벡과의 4강전에서도 고전했다. 일본 특유의 밸런스 잡힌 축구는 여전했지만, 강한 압박에 흔들리는 모습이었다.

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한국은 전력과 체력적으로 우위에 있다. 그러나 금메달을 향한 압박감과 홈팀의 열정적인 응원은 부담될 수밖에 없다. 와일드카드 이기혁과 양현준의 출전 여부가 불투명한 것도 악재다. 하지만 분위기는 달아올랐다. 이영준은 "금메달 가능성은 100%다. 그렇게 믿고 있고, 그렇게 되게 만들고 있다"고 했다.

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이민성 감독에게는 더욱 특별할 수밖에 없는 결승전이다. 이 감독과 일본은 떼려야 뗄 수가 없다. 그는 1997년 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 1998년 프랑스월드컵 최종예선 한-일전에서 후반 41분 강력한 왼발 중거리 결승골로 2대1 역전승을 만들어냈다. "후지산이 무너지고 있습니다"라는 중계 멘트는 여전히 회자된다. 이 감독은 아쉬운 지도력으로 경질 위기를 맞았다. "이번 대회까지만 팀을 이끌겠다"며 배수진을 쳤다.

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아시안게임은 축구에 관한 한 금메달이 아니면 아무 의미가 없는 대회다. 이 감독이 일본 땅에서 또 한번의 드라마를 쓸 수 있을지, 이 한판에 걸려 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com