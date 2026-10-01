'4강서 120분 뛰고 이틀만에 경기 불공평' 시작도 전에 벌써 핑계? 韓과 결승전 앞두고 덜덜떠는 日축구...'병역로이드에 와일드카드까지 근본이 다르다'

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[스포츠조선 박찬준 기자]일본이 벌써부터 덜덜 떨고 있다.

대한민국은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.

한국은 4강에서 중국에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)가 연속골을 넣었다. 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 9-8로 승리했다. 아시아 '투톱'답게 한국과 일본은 3개 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다.

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아시안게임을 향한 자세는 다르다. 병역 혜택이 걸려 있는 한국은 유럽파를 포함한 연령대 최고의 선수들에 와일드카드(24세 이상 선수)까지 더한 최강의 전력을 구축했다. 일본은 2년 뒤 펼쳐지는 올림픽을 위한 징검다리로 활용한다. U-21(21세 이하) 선수들이 나선다.

객관적 전력서 앞선 한국이 두 대회 모두 금메달을 목에 걸었지만, 쉬운 승부는 없었다. 손흥민(LA FC)이 나섰던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 연장 접전 끝에 이승우(전북) 황희찬(샬케)의 연속골로 2대1로 승리했고, 이강인(아틀레티코 마드리드)이 출전한 2022년 항저우 대회에서는 정우영(우니온 베를린) 조영욱(서울)의 골을 앞세워 2대1 역전승을 거뒀다.

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이번 대회 한국은 내용은 좋지 않았지만, 그래도 결과를 놓치지 않으며 무난히 결승까지 올랐다. 승부처에서 특히 강했다. 반면 일본은 8강에서 판정 논란 끝에 북한에 1대0 신승을 거뒀고, 우즈벡과의 4강전에서도 고전했다. 일본 특유의 밸런스 잡힌 축구는 여전했지만, 강한 압박에 흔들리는 모습이었다.

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한국은 전력과 체력적으로 우위에 있다. 그러나 금메달을 향한 압박감과 홈팀의 열정적인 응원은 부담될 수밖에 없다. 와일드카드 이기혁과 양현준의 출전 여부가 불투명한 것도 악재다. 하지만 분위기는 달아올랐다. 이영준은 "금메달 가능성은 100%다. 그렇게 믿고 있고, 그렇게 되게 만들고 있다"고 했다.

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일본 팬들의 반응은 벌써부터 백기를 든 듯 하다. 일본 디앤서는 '일본이 16년 만에 금메달에 도전한다. 하지만 경기 전부터 고전을 예상하는 목소리가 나온다'고 전했다. 이매체는 팬들의 반응을 담았는데, '병역 면제를 걸고 U-23 대표팀에 와일드카드까지 사용한 한국과 경험을 내다본 U-21 일본은 근본이 다르다', '한국은 와일드카드도 쓰니 더더욱 힘든 싸운이 될 것', '일본은 120분을 싸운 뒤 이틀 만에 결승이라 힘들 것', '한-일 조건이 너무 다르다' 등의 내용을 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com