"'후반 1-1' 변명은 넣어둬" 중원사령관 황인범까지 돌아온 모레노호, 사실상 완전체로 '랭킹 47위' 베네수엘라와 오늘 8시 격돌

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[스포츠조선 윤진만 기자]드디어 한국 축구 '중원사령관'이 돌아온다. 황인범(포르투)의 합류로 모레노호는 출항 3경기 만에 비로소 '완전체'로 무대에 오른다.

대한민국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 친선경기를 갖는다. 로베르트 모레노 임시 감독은 1일 울산종합운동장에서 열린 베네수엘라전 기자회견에서 "황인범은 어제 훈련을 소화했고, 오늘 훈련도 소화할 예정이다. 훈련 컨디션을 보고 출전 여부를 결정하겠다"라고 말했다. 지난달 24일 에콰도르전(3대0 승)과 28일 우루과이전(1대4 패)에서 종아리 근육 문제로 결장한 황인범은 베네수엘라전에 맞춰 복귀할 가능성이 커졌다. 이번엔 9~10월 A매치가 4연전으로 통합돼 소집기간 내에 컨디션을 회복할 시간을 확보했다.

우루과이전 대패로 비판받은 모레노호는 황인범의 가세로 한층 숨통이 트였다. 모레노식 4-4-2 전술 하에서 '투 미들'은 공수를 쉴새없이 오가는 활동량과 압박 기술, 패스 전개 능력을 두루 갖춰야 한다. 모레노 감독은 에콰도르전에선 공격형 미드필더 이재성(마인츠)과 수비력을 갖춘 수비형 미드필더 박진섭(저장)의 조합을 가동했고, 우루과이전에선 이재성의 파트너로 전진 능력이 뛰어난 김봉수(대전)를 기용했다. 이재성-김봉수 조합은 상대와의 중원 싸움에서 완벽히 밀리며 대패의 원인으로 지목됐다. '육각형 미드필더' 황인범은 공수 밸런스 유지 차원에서 수비형 미드필더 박진섭 혹은 김봉수와 조합을 꾸릴 것으로 예상된다.

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우루과이전에서 이강인(아틀레티코 마드리드)이 모레노 감독 체제에서 첫 경기를 치른 데 이어 황인범이 복귀하면서, 모레노호가 점점 완전체에 가까워지고 있는 점은 호재다. 대표팀 주력으로 꼽히는 김민재(바이에른 뮌헨) 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 등이 모두 베네수엘라전에 출격 대기한다. 베스트11을 꾸리는 데 문제가 없다.

이제 시선은 모레노 감독이 어떤 '요리'를 펼칠지에 쏠려있다. 분위기를 반등하기 위해선 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 47위인 베네수엘라(한국 32위)를 상대로 승리의 결과뿐 아니라 높은 전술적 완성도를 선보일 필요가 있다. 모레노 감독은 "(우루과이전에선)팀 실수가 많았다. 실수 교정에 초점을 맞췄고, 해결책을 찾기 위해 노력했다"며 "축구는 팀 스포츠다. 다 같이 공격하고, 다 같이 수비하는 것이 중요하다. 선수들이 이 점을 잘 이해했을 거라고 생각한다"라고 말했다.

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베네수엘라는 직전 일본전에서 1대2로 아쉽게 패하며 만만치 않은 전력을 과시했다. 모레노 감독은 남미팀답게 높은 강도를 유지하는 베네수엘라를 상대로 실수를 줄이는 것이 중요하다고도 강조했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com