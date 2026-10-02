'이게 다 이영준 때문이다' 中 수비형 미드필더 쉬빈 비난 폭발…'韓 상대 부진한 경기력→논란의 플레이' 뜨거운 논쟁

이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

동점골 넣는 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 헤더로 동점골을 넣고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구 미래로 불리는 쉬빈의 상황이 좋지 않다.

중국의 '소후닷컴'은 9월 30일 '쉬빈이 아시안게임에서 보여준 부진한 경기력과 논란이 된 플레이로 그가 해외 생활을 청산하고 중국 무대로 복귀할지에 대한 의문이 제기되고 있다'고 보도했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 2대1 역전승했다. 한국은 전반 22분 왕위둥에게 선제 실점하며 흔들렸다. 그러나 전반 33분 코너킥 상황에서 이영준(그라스호퍼)의 헤더골이 나왔다. 여기에 후반 37분 터진 배준호(스토크시티)의 결승골을 묶어 승리했다. 이로써 한국은 4개 대회 연속 결승 진출에 성공, 4연패 도전을 이어가게 됐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 연달아 금메달을 목에 걸었다.

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동점골 세리머니하는 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'소후닷컴'은 '중국은 한국에 패해 결승 진출에 실패했다. 왕위둥의 선제골 등 인상적인 경기력을 보였다. 하지만 리드는 오래가지 못했다. 쉬빈이 실수로 상대에 코너킥을 내줬고, 이를 이영준이 헤더로 연결해 동점을 만들었다. 이후 한국은 배준호의 역전골을 넣었다. 경기 뒤 쉬빈의 경기력은 팬들 사이에서 뜨거운 논쟁거리가 됐다. 그는 왕위둥의 득점 과정에 관여하기도 했지만, 볼 처리 실수로 동점골의 빌미를 허용하기도 했다. 그는 칭다오 웨스트코스트(중국)에서 뛸 당시 뛰어난 기량을 선보이며 유망한 젊은 수비형 미드필더로 평가됐다. 이후 울버햄튼으로 이적했는데, 영국에서의 생활은 순탄치 않았다. 쉬빈이 직면한 가장 큰 과제는 실전 감각과 경기력을 유지할 수 있는 공식 경기 출전 기회가 부족하다는 점이다. 수비형 미드필더인 그의 최대 강점은 왕성한 활동량, 넓은 커버 범위, 그리고 연계 플레이 능력이다. 하지만 장기간 실전 경기에 나서지 못하면서 신체적 컨디션과 경기 감각 모두 상당한 영향을 받았다'고 했다.

이영준 동점골, 같이 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이 매체는 '주목할 점은 쉬빈이 지난 여름 베이징 궈안(중국) 이적설에 휩싸였었다는 사실이다. 현재로서는 쉬빈의 해외 생활이 기대만큼의 성과를 거두지 못하고 있다. 잉글랜드에서 경기에 나서지 못한 채 시간을 보내기보다는, 중국 슈퍼리그로 복귀해 기량을 발전시키는 편이 더 나은 선택일 수 있다. 선수 성장에 있어 매우 중요한 시기'라고 덧붙였다.

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한편, 쉬빈은 이날 한국을 상대로 거친 플레이를 일삼았다. 전반 18분에는 엄지성의 발목에 닿은 높은 태클로 경고를 받기도 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com