충격! 얼마나 빨리 달렸으면…훈련장 출근하던 헐시티 선수, 차량 전복 사고

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 잉글랜드 프리미어리그 헐시티 소속인 뤼카 구르나두아트가 훈련장 출근 도중 차량 전복 사고를 냈다.

영국 BBC는 1일(한국시각) '구르나두아트 소유로 추정되는 차량이 이스트요그셔 코팅엄의 밀하우스 우즈 레인에서 사고를 냈다'며 '목격자 증언에 따르면, 해당 차량은 주민 차량도 들이받아 손상시켰다'고 전했다. 제보자가 촬영한 사진에서 구르나두아트의 차량은 운전석 방향 측부가 지면에 닿아 전복돼 있었다. BBC는 '긴급 구조대가 출동해 사고 현장을 수습했다'며 '해당 도로는 지난 달 구르나두아트의 팀 동료인 소르바 토마스가 사고를 당한 곳'이라고 지적했다. 당시도 똑같은 차량 전복 사고가 일어났으며, 다행히 인명피해는 없었다.

사고 현장 인근 도로에 거주하는 주민은 "1분만 더 일찍 사고가 일어났다면, 내 아내가 아이들을 데리고 학교에 가는 길이었을 것"이라고 놀란 가슴을 쓸어 내렸다. 또 다른 주민은 "사고 시간은 부모와 아이들이 도로를 오가는 시간"이라며 "유사 사고가 발생하는 걸 막기 위한 조치가 필요하다"고 강조했다.

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해당 도로는 오래 전부터 사고 가능성이 지속적으로 제기돼 왔던 곳이다. 한 주민은 BBC 인터뷰에서 "진입로와 출입구가 한 곳 뿐이기에 언제든 사고가 일어날 수 있다"고 말했다.

프랑스 출신인 구르나두아트는 올 시즌을 앞두고 레드불 잘츠부르크에서 헐시티로 이적했다. 현재 프리미어리그 3경기, 컵대회 2경기 등 시즌 5경기에 출전 중이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com