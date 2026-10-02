[오피셜]레알 마드리드 결국 '핵폭탄' 터뜨렸다, 바르셀로나 심판 매수 의혹 사건 고발 "5만 페이지 분량의 문서 제출"→2001~2018년 우승컵 박탈 주장…유럽 축구계 '발칵, 또 발칵'

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[스포츠조선 윤진만 기자]영국, 다음은 스페인이다. 장외 엘클라시코가 펼쳐질 조짐이다.

맨시티의 재정 위반 논란으로 유럽 축구계가 술렁술렁한 가운데, 이번엔 스페인 축구계를 한동안 시끌시끌하게 만들 사건이 발생했다.

1일(한국시각), '아스' 등 스페인 매체들은 일제히 스페인 프리메라리가 클럽 레알 마드리드의 제소에 따라 유럽축구연맹(UEFA)이 소위 '네그레이라 사건' 재조사에 착수했다고 보도했다.

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레알은 이날 공식 SNS를 통한 성명에서 "UEFA는 레알 구단이 제기한 고발을 접수했으며, 바르셀로나가 지난 20년 동안 심판기술위원회 전 부위원장(호세 마리아 엔리케스 네그레이라)에게 지급한 금원과 관련된 조사를 계속 진행할 것임을 확인했다. 우리 구단이 제출한 고발장에는 대회의 공정성과 심판 시스템에 대한 신뢰에 직접적인 영향을 미치는, 매우 중대한 사안들에 관한 방대한 자료와 증거가 포함됐다"라고 밝혔다. UEFA도 성명서를 통해 조사를 진행할 것이라는 사실을 확인했다.

레알은 5만 페이지에 달하는 분량, 수천 건의 문서와 증거, 그리고 다양한 관계자들의 진술 등을 UEFA 제출했다. 그 결과, '네그레이라 사건'의 파장을 근거로 한 UEFA의 공식 조사라는 결실을 보게 됐다. 스페인에선 이 건이 공소시효가 만료되었으나, UEFA에선 여전히 유효한 사안이다. '아스'는 "UEFA는 끝까지 조사를 진행하겠다는 의지를 보이고 있다"라고 분위기를 전했다.

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UEFA는 바르셀로나가 당시 심판기술위원회의 2인자였던 인물에게 840만유로(약 128억원)를 지급했다는 의혹을 받는 2001년부터 2018년까지의 사건을 규명하려고 한다. 핵심 의문점으론 자금 지급의 의도, 구단의 목적, 명목상 지급된 이 돈을 통해 행사된 영향력의 범위 등이다. 알렉산데르 체페린 UEFA 회장은 지난 2023년 4월 이 사건이 보도돼 대중에게 알려졌을 때 이를 축구계에서 자신이 목격한 가장 심각한 사안이라고 언급했다.

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UEFA는 지난 3년간 사법적 판결을 기다렸는데, 레알이 움직이면서 상황이 급변했다. UEFA는 추후 바르셀로나에 관련 자료 제출을 요청할 계획인 것으로 전해졌다. '아스'는 "레알은 바르셀로나가 네그레이라 전 부위원장에게 금품을 지급한 기간에 획득한 우승 타이틀을 박탈할 것을 요구했다"며 "UEFA 규정 제4조에 명시된 바와 같이, UEFA는 특정 구단이 대회의 공정한 질서를 저해하려 했다고 판단할 경우, 언제든지 해당 구단의 대회 참가 자격을 박탈할 권한을 가지고 있다"라고 보도했다.

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이 매체는 이어 "이번 조사는 잉글랜드 프리미어리그가 2009년부터 2018년 사이 맨시티가 저지른 위반 행위를 문제 삼은 시점과 맞물려 있다"며 "UEFA는 맨시티에 2년간 유럽대항전 출전 금지 징계를 내린 바 있으나, 스포츠중재재판소(CAS)는 최종적으로 맨시티 측의 손을 들어줬다"라고 전했다.

바르셀로나 구단은 곧바로 성명서를 통해 "UEFA는 바르셀로나에 대해 어떠한 새로운 조사도 착수하지 않았다. 해당 조사는 2023년에 두 명의 조사관이 지명되면서 시작되었으며, 조사관들은 그 이후로 적절하다고 판단한 조사 행위를 진행해왔다. 클럽은 항상 그들의 모든 요청에 응했다. 이 조사는 결코 종료된 적이 없기 때문에 재개된 것도 아니다"라는 입징을 전달했다.

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이어 "현재까지 조사관들은 구단에 어떠한 새로운 요청을 하지 않았으며, 레알이 고발한 사실을 구단에 전달하지도 않았다"며 "우리 구단은 내용을 클럽에 전달하지도 않았습니다. (UEFA의)조사 요구가 전달되는 대로 구단은 지금까지 그랬던 것처럼 적절히 대응할 것"이라고 덧붙였다. 조사 시작 후 아무런 문제 없이 UEFA 대회에 참가한 사실도 강조했다.

그간 레알은 지난 수년간 자체 방송국을 통해 심판계를 향한 비판을 꾸준히 제기했다. 이번엔 영원한 라이벌인 바르셀로나 쪽으로 활시위를 겨눴다. 레알은 "우리 구단은 앞으로도 UEFA와 적극적으로 협력할 것이며, 유럽 축구가 지향해야 할 진실성, 투명성, 페어플레이의 원칙에 부합하지 않는다고 판단되는 사안들의 진상을 규명하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com