'호날두, 잘 봤지' 그가 이탈한 포르투갈 4골 대폭발! 덴마크 원정 4-2 대승→3연승 신바람..브루노 페르난데스 2도움 해결사→비티냐 결승골

epa13276067 Portugal's Vitinha during the UEFA Nations League match Denmark against Portugal, in Copenhagen, Denmark, 01 October 2026. EPA/Sebastian Elias Uth DENMARK OUT

epa13275856 Portugal's Bruno Fernandes gestures during the UEFA Nations League match Denmark against Portugal, in Copenhagen, Denmark, 01 October 2026. EPA/Sebastian Elias Uth DENMARK OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]크리스티아누 호날두(알 나스르)가 캠프를 이탈한 포르투갈 축구 대표팀이 무려 4골을 터트리며 3연승 행진을 이어갔다. 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드)가 2도움으로 해결사 역할을 제대로 했다.

포르투갈이 2일(한국시각) 덴마크 코펜하겐 파르켄 스타디움에서 벌어진 덴마크와의 유럽네이션스리그 3라운드 원정 경기에서 6골을 주고받는 난타전 끝에 4대2로 이겨, 3전 전승을 이어갔다.

포르투갈은 이번 덴마크전을 앞두고 매우 어수선했다. 하루 전 포르투갈 스타 호날두가 대표팀 캠프를 떠났기 때문이다. 그는 호르헤 헤수스 감독과의 경기 출전 시간을 두고 충돌, 대표팀을 이탈했다.

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epaselect epa13275801 Portugal's Ruben Neves (C) and Denmark's Rasmus Hoejlund (R) in action during the UEFA Nations League match Denmark against Portugal, in Copenhagen, Denmark, 01 October 2026. EPA/Sebastian Elias Uth DENMARK OUT

그러나 포르투갈은 흔들리지 않았다. 포르투갈은 경기 시작 13분 만에 선제골을 터뜨렸다. 풀백 주앙 칸셀루가 덴마크 수비진을 뚫고 들어가 골망을 흔들었다.

덴마크는 전반 23분 동점골로 균형을 맞췄다. 박스 안에서 요아킴 메흘레가 빼준 컷백을 미켈 담스고르가 반대편 구석으로 미끄러지듯 차 넣어 1-1을 만들었다.

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포르투갈은 실점 후 2분 만에 다시 리드를 되찾았다. 브루노 페르난데스의 어시스트를 받은 곤살로 하무스가 땅볼 슈팅으로 득점했다. 하무스는 노르웨이전에 이은 두 번째 A매치 골로, 헤수스 감독의 신뢰에 보답했다. 헤수스 감독은 호날두 대신 하무스 선발 기용을 선택했다. 이 때문에 호날두가 팀을 떠났다. 포르투갈이 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다.

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Portugal's head coach Jorge Jesus (C) leaves the pitch after the UEFA Nations League Group A4 match between Denmark and Portugal at Parken stadium in Copenhagen on October 1, 2026. (Photo by Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

덴마크는 후반을 공격적으로 시작했고, 8분 만에 다시 동점(2-2)을 만들었다. 담스고르가 라스무스 회일룬에게 패스를 연결했고, 회일룬은 달려나온 디오구 코스타 골키퍼를 넘기는 절묘한 칩슛을 성공시켰다. 그리곤 호날두의 세리머니를 따라했다.

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이후 포르투갈의 파상공세가 펼쳐졌다. 포르투갈은 후반 22분 비티냐가 세 번째 골을 터뜨렸다. 비티냐가 페르난데스의 크로스를 헤더로 마무리했다.

Portugal's midfielder #08 Bruno Fernandes and Denmark's midfielder #21 Morten Hjulmand vie for the ball during the UEFA Nations League Group A4 match between Denmark and Portugal at Parken stadium in Copenhagen on October 1, 2026. (Photo by Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

TOPSHOT - Portugal's defender #20 Joao Cancelo celebrates scoring the opening goal with his teammates during the UEFA Nations League Group A4 match between Denmark and Portugal at Parken stadium in Copenhagen on October 1, 2026. (Photo by Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

3-2로 다시 주도권을 잡은 헤수스 감독은 주앙 네베스와 주앙 펠릭스를 교체 투입해 공격의 고삐를 더욱 조였다. 펠릭스는 후반 42분 디오구 달롯의 패스를 받아 추가골을 박았다. 2골차로 승리한 포르투갈은 3승으로 조 선두를 달렸다.

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포르투갈의 다음 상대는 5일 노르웨이와의 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com