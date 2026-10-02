[오피셜]손흥민, 어딜 가도 '임시 감독→스페인 출신' 얄궂은 운명…'도스 산토스 경질' LA FC, '소방수' 타마리트 선임

LA FC SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 2026년 운명이 얄궂다. 국가대표팀에 이어 LA FC에서도 임시 사령탑과 호흡하게 됐다.

손흥민이 A매치 소집으로 자리를 비운 사이 LA FC는 지난 28일(이하 한국시각) 마크 도스 산토스 감독을 전격 경질했다. LA FC는 2025시즌을 끝으로 스티브 체룬돌로 감독과 이별했다. 새 사령탑은 체룬돌로의 '오른팔' 도스 산토스 수석 코치였다.

그러나 한 시즌을 채우지 못했다. 시작은 좋았다. 연승을 달리며 순항했다. 그러나 개막 2개월 만에 흔들리기 시작했다.

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북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 병행하며 멕시코 고지대 원정이 '독'이었다. 도스 산토스 감독은 대응책을 내놓지 못했다. 2026년 북중미월드컵 휴식 후 4연승, LA FC는 반등하는 것처럼 보였지만 상승세는 얼마가지 못했다. LA FC는 현재 서부 콘퍼런스 6위로 추락했다.

'흥부 듀오' 손흥민과 드니 부앙가를 보유했지만 제대로 활용하지 못했다. 구단은 플레이오프(PO)를 앞두고 '감독 경질' 결단을 내렸다. PO가 시작되기 전까지는 6경기 남았다.

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독, 손흥민이 대화를 나누고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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손흥민은 대한민국 국가대표팀에서 스페인 출신 로베르트 모레노 임시 감독과 함께하고 있다. LA FC는 2일 임시 감독으로 사비 타마리트를 선임했다.

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타마리트 감독도 스페인 출신이다. 그는 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 라리가, 아르헨티나 1부 리그 등에서 20년 넘게 엘리트 지도자 경력을 쌓아왔다. 올해 1월 LA FC 코치진에 합류했다.

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존 소링턴 LA FC 단장은 "타마리트 감독은 우리 선수들의 강점과 현재 팀에 필요한 것이 무엇인지 명확하게 이해하고 있다. 우리는 그와 코치진이 팀의 최고 모습을 끌어낼 거라고 전적으로 믿는다"며 "우리의 기준과 목표에는 변함이 없으며, 2026시즌을 강하게 마무리하기 위해 모든 것을 쏟아부을 것"이라고 밝혔다.

타마리트 감독은 유럽축구연맹(UEFA)과 남미축구연맹(CONMEBOL) 프로 라이선스를 보유하고 있다. 스페인어는 물론 영어와 포르투갈어에도 능통한 것으로 알려졌다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com