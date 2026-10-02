'아시안게임에 왜 토트넘-뉴캐슬-셀틱 선수가 나와', "韓 선수들 병역면제까지 단 90분→손흥민도 金 덕에 축구경력 이어가"…현지 매체 관심

출처=맨인블레이저스 SNS 캡쳐

1일 오후 인도네시아 보고르 파칸사리 스타디움에서 '2018 자카르타 팔렘방 아시안게임' 남자 축구 결승전 한국과 일본의 경기가 열렸다. 시상식에서 한국 손흥민이 메달을 들고 환호하고 있다.보고르(인도네시아)=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com /2018.09.01/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이번 A매치 기간 중 가장 중요한 축구 경기가 될지도 모른다.'

축구 전문매체 '맨인블레이저스'가 오는 3일 오후 7시 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열리는 대한민국 23세 이하(U-21) 축구대표팀과 일본 U-21 축구대표팀의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에 지대한 관심을 보였다.

이 매체는 2일, 이번 한-일전을 9~10월 A매치 기간 중 가장 중요한 경기라고 표현하며, "한국 대표팀은 금메달, 그리고 18개월간의 병역 의무 면제까지 단 90분만을 남겨두고 있다"라고 90분의 남다른 의미도 전했다.

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'맨인블레이저스'는 "결승전 상대는 개최국 일본이다. 23세이하 선수로 구성된 대표팀에 스완지시티의 엄지성, 셀틱의 윙어 양현준이 와일드카드(오버에이지)로 합류했다는 사실은 이 대회가 얼마나 중요한지를 잘 보여준다"라며 이민성호의 주요 핵심 선수의 이름과 소속팀을 소개했다.

이 매체가 소개한 '주목할 선수'로는 엄지성 양현준 외에 양민혁(토트넘·베스테를로 임대), 김지수(브렌트퍼드), 박승수(뉴캐슬), 배준호(스토크시티), 이현주(아로카), 이영준(그라스호퍼) 등 유럽파 8명이다.

이영준 동점골, 같이 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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'맨인블레이저스'는 "손흥민(LA FC) 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(아틀레티코 마드리드) 모두 과거 아시안게임에서 금메달을 획득해 병역 면제 혜택을 받았고, 덕분에 축구 경력을 중단하지 않고 이어갈 수 있었다"라고 조명했다.

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손흥민 김민재는 2018년 자카르타-팔렘방대회, 이강인은 2022년 항저우대회에서 각각 금메달을 목에 걸었다. 손흥민은 지난 1일, 베네수엘라전 대비 훈련을 마치고 대한축구협회를 통해 "우리 (엄)지성 금메달 따야 되는데….지성이가 금메달 따오겠다고 하긴 했다"며 응원했다.

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한국은 이번 대회를 통해 아시안게임 4연패를 노린다. 손흥민은 "선수들도 준결승 보면서 응원했다. 꼭 좋은 결과가 있었으면 좋겠다. 어떻게 보면 제일 중요한 경기가 남았으니까 열심히 했으면 좋겠다. 좋은 결과 있도록 멀리서 응원하겠다. 최선을 다하고 왔으면 좋겠다"라고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com