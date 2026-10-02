'대체 불가' 선수였는데, 공백이 안느껴졌다…GOAT 호날두, 이대로 대표팀 은퇴 선언?

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[스포츠조선 박상경 기자] 크리스티아누 호날두(알 나르스)의 항명도 포르투갈의 연승 행진을 막진 못했다.

포르투갈이 덴마크를 제압하며 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 3연승을 달렸다. 포르투갈은 2일(한국시각) 덴마크 코펜하겐의 파르켄스타디움에서 가진 덴마크와의 2026~2027 UNL 리그A 4조 3차전에서 4대2로 이겼다. 웨일스, 노르웨이를 연파했던 포르투갈은 3연승 신바람을 냈다.

이날 경기는 호날두가 빠진 이후 처음으로 치른 경기로 관심을 모았다. 웨일스전에 선발로 나섰다가 조기 교체된 호날두는 노르웨이전에서 벤치를 지켰다. 덴마크전을 앞둔 가운데 조르제 제수스 감독이 자신을 선발로 기용하지 않을 것이라 밝히자 대표팀을 이탈했다. 호날두는 SNS를 통해 "감독의 발언 뒤 포르투갈축구연맹 회장과 대화를 나누고 대표팀 캠프를 떠나기로 했다"며 "언젠가 진실을 말할 것"이라고 적으며 불편한 심기를 감추지 않았다. 제수스 감독이 이번 소집에서 자신을 기용하기로 약속했음에도 이를 지키지 않은 게 불만의 원인으로 지목됐다. 호날두의 누나인 엘마 아베이루는 SNS에 '배신은 차갑게 식혀 먹어야 제맛'이라며 제수스 감독에 대한 불만을 감추지 않았다.

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덴마크전에 나선 포르투갈의 모습은 사뭇 달랐다. 호날두가 지키던 최전방은 곤살로 하무스가 맡았고, 7번은 하파엘 레앙이 달았다. 호날두가 19년 동안 차지하고 있던 자리가 모두 바뀌었다.

호날두의 공백은 찾을 수 없었다. 전반 13분 주앙 캉셀루의 선제골로 기선을 제압한 포르투갈은 10분 뒤 덴마크의 미켈 담스고르에게 동점골을 내줬다. 하지만 2분 뒤 하무스의 추가골이 터지면서 다시 리드를 가져왔고, 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다. 후반 8분 라스무스 회일룬이 동점골을 성공시킨 뒤 호날두의 트레이드마크인 시우 세리머니를 펼치며 도발했지만, 포르투갈은 후반 22분 비티냐의 추가골, 후반 43분 주앙 펠릭스의 쐐기골로 결국 2골차 승리를 완성했다.

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제수스 감독은 경기 후 "내 생각은 여전히 똑같다. 규칙은 모두에게 똑같이 적용된다. 나는 지도자 경력 내내 이 방식을 고수해왔고, 앞으로 계속 따를 것"이라고 말했다. 호날두에게 물러서지 않겠다는 일종의 선언이었다.

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호날두는 포르투갈 대표팀에서 22년을 뛰면서 234경기 146골을 넣는 동안 '교체 불가' 선수로 입지를 다졌다. 30대 후반에 접어들면서 노쇠화와 대표팀 경쟁력에 대한 우려가 제기돼 왔지만, 앞선 지도자 중 누구도 칼을 빼들지 못했다. 하지만 제수스 감독이 총대를 매면서 변화 조짐이 감지되고 있다. 호날두가 공식적으로 대표팀 은퇴를 거론하지는 않은 가운데, 향후 제수스 감독 체제에서의 대표팀 소집에 응할지, 공식적으로 대표팀 은퇴 의사를 드러낼지에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com