'일본은 21세, 한국은 23세 출전해 불공평?' 이민성 감독의 화끈한 팩폭 반격 "우리가 부정 선수 출전시켰나...이기혁 출전 여부는 마지막까지 체크"

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"우리가 부정 선수 출전시켰나?"

이민성 아시안게임 대표팀 감독의 일갈이었다. 대한민국은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.

한국은 4강에서 중국에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)가 연속골을 넣었다. 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 9-8로 승리했다. 아시아 '투톱'답게 한국과 일본은 3개 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다.

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아시안게임을 향한 자세는 다르다. 병역 혜택이 걸려 있는 한국은 유럽파를 포함한 연령대 최고의 선수들에 와일드카드(24세 이상 선수)까지 더한 최강의 전력을 구축했다. 일본은 2년 뒤 펼쳐지는 올림픽을 위한 징검다리로 활용한다. U-21(21세 이하) 선수들이 나선다. 이를 두고 일본 내에서는 '병역 면제를 걸고 U-23 대표팀에 와일드카드까지 사용한 한국과 경험을 내다본 U-21 일본은 근본이 다르다' 등 볼멘 소리를 하고 있다.

2일 공식 기자회견에 나선 이 감독은 "연령 얘기가 자꾸 나오는데, 우리가 부정 선수를 출전시킨 건 아니지 않느냐. 나라마다 각자 정책이 있는 거라고 생각한다"면서 "일본은 21세 이하로 올림픽까지 가는 정책이고 우리는 병역 특례도 고려해야 하니 23세 위주로 한 것인데, 그걸로 '우리는 21세인데 너희는 23세'라고 하는 건 말이 안 되는 것 같다"고 답했다. 이어 "각자 다른 목표를 두고 있으니, 우리는 우리의 목표를 이루고자 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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이 감독은 "이 한 경기를 위해서 1년 반 정도 시간을 보냈는데, 선수들과 다 같이 한 팀이 돼서 우리가 목표로 하는 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

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대표팀은 이번 대회 내내 운영 미숙으로 고초를 겪었다. 첫 경기에서는 버스 기사의 실수로 축구장이 아닌 야구장에 가는가 하면, 배차 미스로 제대로 훈련도 하지 못했다. 이날 역시 도요타 스타디움에서 기자회견과 함께 공식 훈련이 진행될 예정이었는데, 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다. 대표팀 관계자에 따르면, 대표팀은 카타르와의 첫 경기를 앞두고 사용했던 도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았는데, 잔디 상태가 무척 좋지 못했던 터라 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

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이 감독은 "어웨이니까 벌어지는 상황이고 대회 시작부터 문제점들이 발생해왔지만, 그것도 우리가 밟고 일어서야 하는 부분"이라면서 "개의치 않고 거기 맞게끔 준비해서 최선을 다하겠다"고 말했다. 그는 "예선부터 쉬운 경기가 없었다. 결승도 마찬가지"라며 "내일 일본 팬들이 많을 거로 예상하지만, 선수들이 평정심을 갖고 우리만의 플레이를 하는 것이 중요하다. 저로서는 이 대회만 보고 달려왔기에 마무리를 잘하고 싶다"고 덧붙였다.

이날 최대 관심사는 이기혁의 출전 여부다. 이기혁은 염증으로 인한 통증으로 4강전에 나서지 못했다. 이기혁은 "결승전이니만큼 무조건 나서겠다"고 했지만, 이 감독은 "대표팀은 선수를 빌려 온 것인만큼, 보호를 해줘야 하는 것이 의무이자 내 역할"이라고 했다. 이 감독은 "이기혁은 오늘까지 정확하게 체크해보고 출전시킬지 말지 결정해야 할 것 같다"고 전했다.

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이 감독은 상대인 일본에 대해선 "오이와 고 감독이 팀을 몇 년간 이끌어 왔고 꾸준히 출전하는 선수들이 있어서 경기력이 어느 수준에 올라와 있다고 생각한다"고 평가했다. 이어 "일본 축구가 예전에는 짧은 패스 위주로 아기자기했다면, 지금은 힘 싸움도 겸비했다. 또한 일본은 항상 하프 스페이스나 짧은 패스, 삼자 움직임이 좋았기에 우리는 잘 커버해서 좋은 경기를 하겠다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com